Суд арестовал недвижимость Вероники Белоцерковской в Москве и Петербурге. Ее обвиняют в распространении «фейков» о российской армии

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество блогера и основательницы петербургского журнала «Собака.ru» Вероники Белоцерковской.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, по ходатайству следствия арест наложен «на машиноместо и квартиру в Москве, жилые дома, квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге».

Вероника Белоцерковская стала одной из первых обвиняемых по новой статье о «фейках» про российскую армию, появившейся в Уголовном кодексе РФ после начала войны. Уголовное дело на нее завели из-за постов в инстаграме. По версии следствия, они содержали «заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции». В мае суд заочно арестовал Белоцерковскую, живущую за границей.

Как напоминает , суды арестовывали имущество и у некоторых других фигурантов дел о «фейках» про российскую армию. Так, например, у журналиста арестовали дачу на берегу Финского залива, а у исследователя российских спецслужб Андрея Солдатова — банковские счета.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь