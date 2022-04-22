Минюст объявил Алексея Венедиктова и Александра Невзорова «иностранными агентами»
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Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ — «иностранных агентов» еще восемь человек.
В список попали бывший главый редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, публицист Александр Невзоров, журналист Сергей Пархоменко, авторы «Радио Свобода» Екатерина Лушникова и Артур Асафьев, адвокат Владимир Воронов, социолог Виктор Вахштайн, ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин.
В реестр физических лиц — «иностранных агентов» попали оппозиционные политики Леонид Волков и Владимир Кара-Мурза. Об этом стало известно, когда Басманный суд Москвы арестовал Кара-Мурзу по делу о «фейках» про российскую армию. По мнению Минюста, Волков и Кара-Мурза занимались политической деятельностью в интересах Украины.