Минюст объявил Алексея Венедиктова и Александра Невзорова «иностранными агентами»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ — «иностранных агентов» еще восемь человек.

В список попали бывший главый редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, публицист Александр Невзоров, журналист Сергей Пархоменко, авторы « » Екатерина Лушникова и Артур Асафьев, адвокат Владимир Воронов, социолог Виктор Вахштайн, ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин.

В реестр физических лиц — «иностранных агентов» попали оппозиционные политики Леонид Волков и Владимир Кара-Мурза. Об этом стало известно, когда Басманный суд Москвы арестовал Кара-Мурзу по делу о «фейках» про российскую армию. По мнению Минюста, Волков и Кара-Мурза занимались политической деятельностью в интересах Украины.

Читайте также

Все еще не верите, что статус «иноагента» — это самая настоящая дискриминация? Вот много (коротких и выразительных) примеров, почему это так

Читайте также

Все еще не верите, что статус «иноагента» — это самая настоящая дискриминация? Вот много (коротких и выразительных) примеров, почему это так

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь