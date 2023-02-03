NYT: Россия потеряла в Украине убитыми и ранеными около 200 тысяч человек

Официальные лица США и других западных стран считают, что число убитых и раненых российских военнослужащих в Украине приближается к 200 тысячам человек. Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, наибольшие потери Россия понесла в боях за Бахмут, где уже несколько месяцев идут самые ожесточенные бои. Для взятия города, который Москва рассматривает как ключ к захвату всего восточного Донбасса, российские военные используют плохо обученных новобранцев и бывших заключенных. Последних, пишет NYT, российское военное ведомство и вовсе рассматривает как расходный материал.

По словам высокопоставленного представителя Минобороны США Колина Кала, подобная тактика российских военных обусловлена тем, что у России заканчиваются боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды. Этот дефицит россияне компенсируют, «отправляя заключенных волнами в такие места, как Бахмут и Соледар», — заявил представитель ведомства.

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При этом издание отмечает, что человеческие потери едва ли могут стать сдерживающим фактором для военных целей Владимира Путина, поскольку Москва «отчаянно нуждается в крупной победе».

«По сути, не имеет значения, насколько велики потери России, поскольку их общий человеческий ресурс намного больше, чем у Украины. В России жизнь солдата ничего не стоит. С другой стороны, мертвый солдат — герой, независимо от того, как он умер. Всех погибших солдат можно заменить, и количество потерь не изменит общественного мнения относительно войны», — цитирует газета слова канцлера Минобороны Эстонии Кусти Салма.

Относительно потерь Украины NYT ссылается на оценку главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли. В ноябре 2022 года он заявил, что обе стороны конфликта потеряли более 100 тысяч человек. При этом издание отмечает, что в боях за Бахмут потери Украины могут быть сопоставимы с российскими потерями.

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В январе 2023 года командующий вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что Россия потеряла убитыми и ранеными почти 180 тысяч человек. Про потери Украины норвежский военный сказал, что они составляют более 100 тысяч человек. Он также отметил, что в ходе российского вторжения погибли около 30 тысяч украинских мирных жителей.

«Медиазона», «Русская служба Би-би-си» и волонтеры по состоянию на 3 февраля установили имена 13 тысяч погибших в Украине российских солдат. По самой консервативной оценке, только погибшими Россия могла потерять более 26 тысяч человек, пишет «Би-би-си». Большую часть из них за последние три месяца составляют мобилизованные, добровольцы и заключенные. За все время войны потери среди мобилизованных и заключенных составляют около 25% от общего числа погибших.

В Генштабе ВСУ утром 3 февраля заявили, что с начала войны погибли 130 тысяч российских военнослужащих. Минобороны РФ в сентябре 2022 года сообщило о почти шести тысяч погибших российских военных. В декабре 2022 года в офисе президента Украины говорили, что с начала вторжения погибли от 10 до 13 тысяч украинских военнослужащих.

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