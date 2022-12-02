В офисе Зеленского заявили, что с начала войны погибли от 10 до 13 тысяч украинских военнослужащих

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С начала российского вторжения погибли от 10 до 13 тысяч украинских военнослужащих. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, сославшись на данные Генштаба ВСУ.

«Бесспорно, госпожа Урсула (фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии — прим. „Медуза“) ошиблась — это очевидно. Поэтому они удалили это видео, убрали эти цифры. У нас есть официальные оценки Генштаба, которые озвучивает верховный главнокомандующий. Они (потери Украины в ходе войны) составляют от 10 до 12,5 -13 тысяч погибших… Да, у нас больше потерь из-за ранений», — заявил Подоляк в эфире 24-го канала.

По словам советника, оценки по количеству погибших мирных жителей, которые привела глава Еврокомиссии, также неверны. Подоляк отметил, что эта цифра «точно не 20 тысяч», а гораздо больше, особенно с учетом массовых захоронений, найденных на освобожденных ВСУ территориях.

30 ноября в твиттере главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опубликовали ее видеообращение, в котором утверждалось, что с начала российского вторжения в Украине погибли уже свыше 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военнослужащих ВСУ. Позже видео было удалено. Вместо него появился отредактированный ролик, где фраза о потерях отсутствует.

Глава департамента связей с общественностью Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что информация о погибших украинских военных, которую включили в обращение фон дер Ляйен, была взята из внешних источников. Эти данные должны были продемонстрировать жестокость России, объяснила она.

В последний раз власти Украины сообщали о своих боевых потерях в середине августа. Тогда главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала российского вторжения погибли почти девять тысяч украинских военнослужащих. После видеообращения главы Еврокомиссии в Генштабе ВСУ заявили, что информация о военных потерях Украины является закрытой.

В начале ноября глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что потери российских войск убитыми и ранеными превышают 100 тысяч человек. Он предполагает, что украинская сторона понесла аналогичные потери.

Минобороны РФ лишь трижды отчитывалось о своих потерях в Украине, в последний раз — 21 сентября, в день начала мобилизации в России. Тогда министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ходе боев погибли 5937 российских солдат.

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