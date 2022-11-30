Еврокомиссия: на войне погибли 100 тысяч украинских солдат и 20 тысяч мирных жителей

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С начала российского вторжения в Украине погибли уже свыше 20 тысяч мирных жителей и более 100 тысяч военнослужащих ВСУ. Такую оценку привела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она предложила создать специальный суд при поддержке ООН для расследования военных преступлений России в Украине.

Глава Еврокомиссии заявила, что Россия также должна компенсировать финансовый ущерб Украине, который, по ее оценкам, уже превысил 600 миллиардов евро. Для этих целей в Евросоюзе уже заморожены 300 миллиардов евро Центробанка РФ и 19 миллиардов евро, принадлежащих российским олигархам.

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам 279-го дня войны привел свои оценки военных потерь России.

«Они положили в Донбассе свою регулярную армию, они теряют там ежедневно сотни мобилизованных и наемников, они используют там заградотряды. Еще в этом году Россия потеряет убитыми 100 тысяч своих солдат и только богу известно сколько наемников. А Украина будет стоять», — сказал он.

Офіс Президента України

В другом своем выступлении 29 ноября Зеленский заявил, что затраты на послевоенное восстановление Украины уже оцениваются в сумму более триллиона долларов.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

С начала войны Минобороны РФ только трижды отчитывалось о своих потерях в Украине, в последний раз — 21 сентября, в день начала мобилизации в России. Тогда министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ходе боевых действий погибли 5937 российских солдат.

В начале ноября глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что потери российских войск убитыми и ранеными превышают 100 тысяч человек. Он предполагает, что украинская сторона понесла аналогичные потери.

Генштаб ВСУ на утро 30 ноября сообщает, что потери РФ на войне приближаются к 89 тысячам убитых военнослужащих. О собственных потерях ВСУ не отчитывается.

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Война Двести восьмидесятый день