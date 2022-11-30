Глава Еврокомиссии заявила, что с начала войны погибли 100 тысяч украинских военных и еще 20 тысяч гражданских. А затем удалила видео об этом

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Из твиттера главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен исчезло видеообращение, в котором утверждалось, что с начала российского вторжения в Украине погибли уже свыше 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военнослужащих ВСУ.

В аккаунте появилось новое обращение, из которого вырезан фрагмент с упоминаниями об украинских потерях. На 11-й секунде видео заметна монтажная склейка.

Из текста пресс-релиза на сайте Еврокомиссии оценки украинских потерь также удалены.

В Генштабе ВСУ в ответ на запрос «Украинской правды» заявили, что информация о военных потерях Украины является закрытой.

«Мы не можем подтвердить эту цифру, акцентируем, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования, — сказал журналистам руководитель управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник. — В то же время, если то, что озвучила глава Еврокомиссии, позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем только поддерживать действия, которые будут способствовать законному наказанию для тех, кто устроил геноцид украинского народа. Нужно делать все для того, чтобы на скамье подсудимых оказались все ответственные за потери гражданских и военных граждан Украины».

Обновлено. Глава департамента связей с общественностью Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что информация о 100 тысячах погибших украинских военных, которую включили в обращение Урсулы фон дер Ляйен, а потом удалили, была взята из внешних источников. Эти данные должны были продемонстрировать жестокость России, сказала она. Спинант выразила благодарность «всем тем, кто обратил внимание на эту неточность».

Обращение Урсулы фон дер Ляйен касалось предложения о создании специального суда при поддержке ООН для расследования военных преступлений России в Украине.

Также глава Еврокомиссии заявила, что Россия должна компенсировать финансовый ущерб Украине, который, по ее оценкам, уже составил 600 миллиардов евро. Для этих целей в Евросоюзе были заморожены 300 миллиардов евро Центробанка РФ и 19 миллиардов евро, принадлежащих российским олигархам, рассказала представитель Евросоюза.

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