CNN получил отчет украинской разведки о тактике ЧВК Вагнера под Бахмутом. Наемники представляют угрозу для ВСУ, хоть и несут огромные потери

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ЧВК Вагнера под Бахмутом не считается с огромными потерями и представляет для ВСУ угрозу в ближнем бою. Об этом сказано в отчете украинской военной разведки, который был составлен в декабре 2022 года. Доступ к отчету получил американский телеканал CNN.

В отчете говорится, что ЧВК наступает мобильными группами численностью около 12 человек, которые используют реактивные гранатометы и дроны для разведки. В первой волне штурма идут завербованные осужденные, которые несут наиболее тяжелые потери — до 80%, по данным украинской стороны. За ними следуют более опытные бойцы.

Группы ЧВК Вагнера не отступают без команды: за это угрожает расстрел. Раненые бойцы нередко остаются на поле боя на несколько часов. «Штурмовой пехоте не разрешается самостоятельно выносить раненых с поля боя, так как их основная задача — продолжать штурм до достижения цели. Если штурм не удался, отступление разрешено только ночью», — говорится в отчете.

Украинская разведка отмечает, что, несмотря на большие потери, тактика ЧВК Вагнера «единственно эффективна для плохо подготовленных мобилизованных, составляющих большую часть сухопутных войск России». Предполагается, что армия РФ может приблизить свою тактику к тактике ЧВК, сделав упор на штурмовые подразделения вместо батальонных тактических групп.

Российские силы, представленные в основном ЧВК Вагнера, с июля 2022 года пытаются захватить город Бахмут в Донецкой области. 11 января создатель ЧВК Евгений Пригожин заявил о захвате Соледара — населенного пункта неподалеку от Бахмута. Примерно через неделю он сообщил о взятии под контроль села Клещеевка в пригороде Бахмута, имеющего важное значение для снабжения находящихся в городе украинских войск. Генштаб ВСУ не подтверждал потерю Клещеевки.