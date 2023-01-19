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Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его отряды захватили Клещеевку — село в пяти километрах к югу от Бахмута. Заявление бизнесмена публикует его пресс-служба.

По утверждению Пригожина, контроль над Клещеевкой взят «исключительно подразделениями ЧВК Вагнера». Бизнесмен заявил, что вокруг села все еще ведутся ожесточенные бои и что украинские военные «цепляются за каждый метр земли». «Вопреки различным мнениям о том, что ВСУ бежит от , это не так», — заявил Пригожин.

Клещеевка имеет важное стратегическое значение, так как с него открывается выход на трассу Константиновка — Бахмут, контроль над которой позволит россиянам блокировать Бахмут с юго-запада.

Генштаб ВСУ не подтверждает потерю Клещеевки. В ежедневной утренней сводке ведомство заявляло, что атака россиян на село отбита.

Минобороны РФ ситуацию в Клещеевке пока не комментировало.

За последнюю неделю российская сторона как минимум трижды заявляла о захвате Соледара — города к северу от Бахмута: сначала это сделал Пригожин, затем Минобороны РФ, затем — представители аннексированной ДНР. Генштаб ВСУ потерю города до сих пор не подтвердил. Независимые источники сообщали об организованном отступлении украинских войск из города.

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