CNN сообщил об организованном отступлении украинской армии из Соледара

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Украинские войска, похоже, организованно отступают из Соледара. Об этом сообщает CNN со ссылкой на своих корреспондентов на месте событий.

Журналисты, находившиеся примерно в четырех километрах от города, днем 13 января видели, как «украинские силы переправляли войска из города, что выглядело как организованный отвод».

Как отмечает CNN, отступление «не выглядело паническим».

Утром 13 января Минобороны РФ сообщило о взятии Соледара под контроль. Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, чьи наемники составляют основу российских сил, участвующих в боях, заявлял о захвате города еще 11 января.

Украинское командование 13 января заявляло, что бои за город все еще продолжаются.

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