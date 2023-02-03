Из-за войны уровень свободы в российском интернете упал до минимума, но вытесненные из страны журналисты и блогеры создают «второй Рунет» Главное из доклада «Сетевых свобод»
Уровень свободы интернета в России упал до рекордно низкого уровня в 2022 году из-за войны в Украине. Согласно ежегодному рейтингу Freedom on the Net, Россия относится к категории «несвободных стран» и в общем списке из 70 государств сейчас находится на 65-й позиции. Хуже дела со свободой интернета обстоят только во Вьетнаме, Кубе, Иране, Мьянме и Китае. С началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину в РФ была введена военная цензура, значительно усилены репрессии в отношении независимых медиа и несогласных с действиями Кремля, заблокированы десятки тысяч ресурсов, возбуждены десятки уголовных дел. При этом блогеры и журналисты, вынужденные уехать из страны, фактически создали второй Рунет, неподконтрольный государству, говорится в итоговом докладе правозащитного проекта «Сетевые свободы». «Медуза» пересказывает основные положения доклада.
- В 2022 году зафиксированы 637 тысяч случаев вмешательства в свободу интернета в России — на 40% больше, чем в 2021-м. Это значение — абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Как и прежде, большинство инцидентов — более 610 тысяч — связаны с запретом информации и блокировкой отдельных страниц, сайтов и IP-адресов. Еще значительная часть нарушений связана с запросами личных данных — более 22 тысяч.
- Выявлено рекордное число — 779 — случаев, связанных с возможным и реальным привлечением к уголовной ответственности за высказывания в интернете, посты и репосты. Эти данные включают как приговоры и возбужденные уголовные дела, так и факты, свидетельствующие о высоком риске привлечения к уголовной ответственности (обыски, допросы, задержания). За год число случаев выросло почти вдвое.
- Известно как минимум о 1889 случаях привлечения к административной ответственности, в том числе за распространение «экстремистских материалов» и символики «запрещенных организаций» (например, проекты Алексея Навального), а также неуважение к власти.
- Возбуждены не менее 42 уголовных дел о «дискредитации» армии РФ, вынесены шесть обвинительных приговоров. По данным Генпрокуратуры РФ, по статье о «фейках» про армию возбуждены 187 уголовных дел в отношении 149 человек. Поводами для этого, как правило, становились посты в социальных сетях об обстрелах украинских городов, гибели мирных жителей Украины и потерях среди российских военнослужащих.
Следует отметить, что несмотря на серьезное ужесточение наказаний, в целом число приговоров с реальным лишением свободы за интернет-активность и выражение мнения относительно невелико.
Даже война пока не повлияла на эту практику в России: наказание тюрьмой за слова остается редким явлением, поскольку каждый подобный случай сам по себе имеет сильный охлаждающий эффект, и это многолетний тренд. Приемлемый для властей уровень самоцензуры пока достигается без массового лишения свободы.
- 2022-й стал рекордным и по количеству блокировок в Рунете — по решениям различных уполномоченных органов были заблокированы или удалены не менее 610 654 отдельных страниц. Почти треть из них — более 190 тысяч — касались призывов к несанкционированным публичным мероприятиям и «недостоверной», по мнению прокуратуры, общественно-значимой информации.
- 248 человек и юридических лиц пополнили реестр «иностранных агентов» в 2022 году.
Институт, возникший как инструмент давления и стигматизации неправительственных организаций, превратился в конвейер для репрессий в отношении независимых журналистов и гражданских активистов. «Военная» мотивированность решений не вызывает сомнений: у каждого из 62 человек, включенных в прежний реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в качестве источника влияния указана Украина.
- Зафиксирована как минимум 371 кибератака (это число превышает суммарные показатели за восемь предыдущих лет). В основном атакам подвергались порталы региональных изданий, а также федеральные государственные информационные и пропагандистские ресурсы.
- Одним из элементов кибервойны стали взломы государственных и корпоративных баз данных. Известно о 260 утечках персональных данных, которые затронули по меньшей мере 75% жителей страны. Это тоже антирекорд. В большинстве случаев были скомпрометированы контактные данные граждан (почти 100 миллионов уникальных мейлов и 110 миллионов телефонных номеров).
- С российского рынка ушло большинство ведущих международных IT-компаний (Microsoft, Alphabet, Apple, Intel, IBM и другие). Из страны уехали около 100 тысяч айтишников — каждый десятый сотрудник российских IT-компаний.
- Из-за угрозы уголовного преследования эмигрировали не менее тысячи журналистов.
Чехия, Нидерланды, Грузия, Литва и Латвия, а также ряд других стран, прежде всего европейских, приняли и помогли сохраниться и продолжить работу более чем трем десяткам журналистских коллективов и команд профессиональных блогеров.
Вместе они образовали свободный от государственной цензуры «второй Рунет». Мостом между ним и остающимися в стране стали YouTube и Telegram — практически единственные относительно свободные платформы, доступные жителям России без использования средств обхода блокировок.
- Россия вышла на первое место в мире по абсолютному числу скачиваний приложений VPN-сервисов. Только за первое полугодие 2022 года почти четверть населения страны (23,94%) скачали такие приложения 34,9 миллиона раз.
- Рынок интернет-торговли в России вырос в 2022 году на 43% и достиг 5,17 триллиона рублей. Отечественным маркетплейсам Ozon и Wildberries впервые удалось опередить китайский AliExpress. Этому могли способствовать закрытие оффлайновых магазинов и уход зарубежных сервисов с российского рынка. Доля трансграничной торговли упала — в 2022-м лишь 3% (164 миллиарда рублей) общего объема пришлись на международные покупки.