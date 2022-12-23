В 2022 году Кремль не только вторгся в Украину, но и устроил масштабные политические репрессии в России Возбуждены сотни уголовных дел. Заблокированы 200 тысяч сайтов. Главное из отчета «ОВД-Инфо»

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Художница Саша Скочиленко выступает в суде по видеосвязи из изолятора, 17 мая 2022 года. Ей грозит до десяти лет заключения за антивоенную акцию Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга / AP / Scanpix / LETA

Развязав полномасштабную войну на территории Украины, российские власти значительно усилили внутренние репрессии против оппозиционно настроенных граждан и независимых СМИ. По подсчетам , за год по политическим мотивам задерживали более 20 тысяч человек, за антивоенные выступления заведены 378 уголовных дел, заблокированы более 210 тысяч сайтов. «Медуза» публикует главные цифры из отчета правозащитников о политических репрессиях в 2022 году.

Задержания и насилие

С 1 января по 14 декабря 2022 года в России зафиксировано 20 467 задержаний по политическим мотивам (из них 19 478 задержаний после 24 февраля за антивоенную позицию). Эти цифры включают задержанных на уличных акциях протеста или после них, а также задержания за сообщения в интернете или сказанные в ходе личных бесед фразы. По подсчетам правозащитников, с начала года прошли лишь 25 дней без политически мотивированных задержаний.

Полицейские также ввели тактику превентивных задержаний в дни государственных праздников и иных мероприятий. Так, через систему распознания лиц по камерам слежения в метрополитене Москвы были задержаны 141 человек.

Сотрудники правоохранительных органов активно применяли насилие к протестующим: весной и осенью на антивоенных акциях людей валили на землю, роняли на асфальт, били дубинками, душили, били в живот, по лицу, глазам, ударяли головой об стену, выкручивали и заламывали руки.

«ОВД-Инфо» зарегистрировал по меньшей мере 8500 административных задержаний женщин за выражение антивоенной позиции в разных формах, что составляет примерно 45% от всех задержанных, чьи имена известны.

Доля женщин среди задержанных на митингах значительно возросла: в 2021-м на акциях в поддержку Алексея Навального она составляла 25-31%, а в 2022-м на акциях 21 и 24 сентября после объявления мобилизации — 51% и 71% соответственно.

Полиция также оказывает давление на адвокатов, которые помогают задержанным. По данным «ОВД-Инфо», с 24 февраля зафиксированы как минимум 275 случае недопуска или иного давления на защитников (в том числе угрозы и применение силы).

Уголовное и административное преследование

Вскоре после начала войны в Уголовном кодексе появились статьи о «фейках» (207.3) и «дискредитации» (280.3) российской армии, которые стали широко использоваться для преследования активистов за антивоенную позицию.

По данным на 19 декабря 2022 года, так называемое «Антивоенное дело» насчитывает 378 фигурантов в 69 регионах ("ОВД-Инфо" включает сюда также Крым и Севастополь, поскольку РФ осуществляет контроль и несет ответственность за нарушения прав человека на этих территориях). Среди фигурантов — 79 женщин (21%) и семеро несовершеннолетних (2%).

По новым статьям уже вынесен 51 приговор. Среди осужденных — бывшие муниципальные депутаты Алексей Горинов и , получившие за антивоенные высказывания шесть лет 11 месяцев и 8,5 лет лишения свободы соответственно.

За «дискредитацию» армии также активно преследуют в административном порядке. Наряду с новыми статьями Уголовного кодекса появились статьи КоАП — 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ») и 20.3.4 («Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ»).

По данным « » на 19 декабря, по административной статье о «дискредитации» армии было заведено 5518 дел. Еще минимум пять дел по статье 20.3.4 КоАП рассмотрели суды первой инстанции.

При этом, отмечают правозащитники, «дискредитацией» признается любое выражение мнения, связанное с войной в Украине, в том числе «молчаливая поддержка» митинга, одиночные пикеты с пачкой колбасы или звездочками вместо букв, посты, репосты, фото или видео в соцсетях, листовки, флаги, предметы одежды, татуировки. Также есть случаи привлечения к ответственности за пустые белые листы, антивоенные разговоры в публичных местах, порчу патриотических символов, надписи и граффити на стенах, а также другие формы выражения мнения, из которых не следует явно антивоенная позиция человека.

Всего за год российские власти приняли 22 репрессивных закона. Среди прочего в декабре принят закон, ограничивающий проведение собраний во многих публичных местах, включая вокзалы, здания и территории образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социальной защиты населения, детские и спортивные площадки и другие места.

Другие громкие политические дела

Фигурантами уголовного дела об «экстремистском сообществе», связанного с и , стали как минимум 23 человека. Пять человек, включая самого Алексея Навального и бывшего оператора ФБК Павла Зеленского, находятся под стражей, отбывая заключение по другим обвинениям.

22 марта Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве. На него заведены еще как минимум десять уголовных дел, объединенных в одно. В колонии оппозиционера девять раз отправляли в штрафной изолятор, в котором он суммарно провел 90 суток.

В отношении журналиста «Новой газеты» и сооснователя «Диссернета» возбудили дело по статье о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК) — из-за перевода тысячи рублей в адрес ФБК. Журналист покинул страну, он объявлен в розыск и заочно арестован.

По данным «Первого отдела», в 2022 году по подозрению в госизмене были задержаны как минимум 20 человек, а по этой статье вынесены 11 приговоров. Максимальный срок — 22 года лишения свободы — получил журналист Иван Сафронов. Минимальный срок получил физик Александр Луканин — 7,5 лет заключения. Самой значительной профессиональной группой среди обвиняемых в госизмене являются физики.

Законодательство по делам о госизмене ужесточается. Госдума добавила в Уголовный кодекс несколько статей об «угрозах государственной безопасности»: например, о «конфиденциальном» сотрудничестве с иностранными государствами, о публичных призывах к действиям против безопасности государства, о пожизненном заключении за диверсии и приравнивании их к терроризму.

По данным аналитического центра « », в 2022 году был приговорен 21 человек по статье 354.1 УК («Реабилитация нацизма»). В отношении 11 человек дела по этой статье прекратили. Количество дел о «реабилитации нацизма» с началом войны в Украине резко увеличилось. Правозащитники считают, что многие из этих дел возбуждаются неправомерно и должны решаться в рамках гражданского, а не уголовного процесса.

За год зафиксированы 106 случаев неправомерного преследования по административной статье 20.3 (Пропаганда или публичная демонстрация символики нацистских или экстремистских организаций). Зачастую такие произвольные преследования связаны с Украиной — за лозунг «Слава Украине», песни «Червона калина» и «Bayraktar», которые суды в Крыму трактуют как атрибутику экстремистских организаций.

«Иноагенты», «экстремисты» и «нежелательные»

За год Минюст внес в реестр экстремистских 75 материалов. Как минимум десять организаций были объявлены российскими судами «экстремистскими», в том числе движения , « » и .

По состоянию на 16 декабря, за год Минюст объявил «иностранными агентами» 176 организаций и людей. 18% «иноагентов» находятся под уголовным преследованием в России.

Несмотря на то, что Европейский суд по правам человека назвал российские законы об «иноагентах» не соответствующими международным стандартам, власти продолжают их ужесточать. Например, приняв новый закон об «иностранном влиянии».

За год 23 организации были объявлены «нежелательными» в России. По статье об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (статья 284.1 УК) к четырем годам лишения свободы был приговорен оппозиционный политик Андрей Пивоваров. По этой же статье предъявлено обвинение политику . Суды рассмотрели как минимум 79 дел по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности «нежелательной организации»), назначив 42 административных наказания.

Блокировки и преследование СМИ

По данным «Роскомсвободы», с 1 января по 16 декабря 2022 года были заблокированы 210 450 сайтов — из них 9208 ресурсов подверглись «военной цензуре». После 24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ публиковать только официальную информацию Минобороны РФ о войне в Украине и удалять материалы, где вместо слов «специальная военная операция» используются слова «война» или «вторжение».

За год практически все независимые российские СМИ были закрыты, заблокированы или подверглись иному давлению со стороны властей. Издания « », и международное объединение журналистов-расследователей были объявлены «нежелательными организациями». 90 журналистов за год были объявлены «иноагентами». По данным «Проекта», после 24 февраля более 500 журналистов были вынуждены эмигрировать.

Как минимум 34 журналиста стали фигурантами «антивоенного дела». Против 12 журналистов заведены дела о клевете и вымогательстве. Как минимум 26 раз независимые СМИ или их главные редакторы получали штрафы за распространение «фейков» или «дискредитацию» российской армии. При освещении мирных протестов в 2022 году журналистов задерживали 140 раз. Внесудебным преследованиям подверглись как минимум 17 журналистов.

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