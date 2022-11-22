Преподавателя из Крыма избили и арестовали из-за публикации в ВК песни «Червона калина». Ранее его уволили из техникума за прослушивание песни «Bayraktar»

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Симферопольский районный суд назначил 14 суток административного ареста бывшему преподавателю Белогорского техникума Андрею Белозерову. На него составили протокол об использовании нацистской символики (статья 20.3 КоАП) из-за публикации украинской песни «Червона калина» на странице во «ВКонтакте».

Как рассказал сам преподаватель изданию «Холод», 28 октября в шесть утра к нему пришли сотрудники правоохранительных органов и начали избивать. «Кладут, надевают наручники и начинают бить ногами по почкам, по животу, по груди. Куда попали — туда и ударили», — описал задержание Белозеров. Также, по словам мужчины, силовики наступали ему на голову ногами и повредили мочки ушей.

У преподавателя конфисковали ноутбук, телефон и документы, в том числе украинский паспорт, трудовую и санитарную книжки и дипломы о получении образования. После задержания мужчину привезли в местный Центр «Э», где составили на него протокол.

В сентябре Белозерова уже арестовывали на 13 суток, а также уволили из техникума — за прослушивание со студентами украинской песни про беспилотник Bayraktar.

Песня «Червона калина» («Ой у лузі червона калина»), написанная в 1914 году, стала одним из символов Украины после российского вторжения в феврале 2022 года. Через несколько дней после начала войны, 27 февраля, песню исполнил Андрей Хлывнюк из украинской группы «Бумбокс», позже ее пели другие украинские артисты, а также группа Pink Floyd.

Российские государственные СМИ называют песню «гимном украинских националистических формирований, в том числе запрещенных в РФ». В сентябре с песней «Червона Калина» начали активно бороться в аннексированном Крыму, привлекая к административной ответственности тех, кто пел эту песню, например, участников свадьбы в Бахчисарае или «Мисс Крым — 2022».