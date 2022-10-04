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«Миссис Крым — 2022» Ольга Валеева оштрафована судом на 40 тысяч рублей за исполнение песни «Червона калина». Об этом сообщает РИА Новости.

Подруга Валеевой, вместе с которой они исполняли песню, получила 10 суток ареста. Как уточняет Life, наказание для Валеевой было менее строгим, так как у нее есть несовершеннолетние дети.

Женщин признали виновными в совершении административных правонарушений по двум статьям — о дискредитации Вооруженных сил РФ (20.3.3 КоАП РФ) и о пропаганде символики экстремистских организаций (20.3 КоАП РФ).

В телеграм-канале МВД Крыма также появилась видеозапись, где женщины приносят извинения за исполнение песни.

Валеева и ее подруга исполняли песню «Червона калина», сидя на балконе — соответствующее видео они выложили в , где оно привлекло широкое внимание. Сама Валеева заявляла, что песня исполнялась без какого-либо умысла.

В середине сентября в Крыму привлекли к ответственности шестерых организаторов и гостей свадьбы, где спели «Червону калину»: они получили штрафы и аресты на срок до 15 суток. В августе на полуострове арестовали диджея, который включил в баре клип на песню «Дикое поле» с изображениями в поддержку украинских военных; заказавшего песню посетителя оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Песня «Червона калина» после российского вторжения стала одним из символов Украины. Ее исполняли многие украинские артисты, а также группа Pink Floyd. Российские государственные СМИ пишут, что песня «считается гимном украинских националистических формирований, в том числе запрещенных в РФ».