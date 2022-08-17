Суд в Крыму оштрафовал на 50 тысяч рублей посетителя кафе, заказавшего украинскую песню, за «дискредитацию» армии. Диджей получил 10 суток ареста

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Ленинский районный суд Крыма оштрафовал посетителя караоке-бара в курортном поселке Щелкино, заказавшего украинскую песню. Об этом пишет «Коммерсант».

«Гражданин заказал диджею увеселительного заведения украинскую националистическую песню „Дикое поле“. При этом на проекторе транслировалось видеоизображение по дискредитации использования ВС РФ, а также символика запрещенного в России нацбатальона », — сообщили изданию в суде.

Мужчина был признан виновным в административном правонарушении по статье о «дискредитации» российской армии. Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей. В ходе заседания он признал свою вину и объяснил свои действия тем, что был сильно пьян.

Диджея, который поставил песню, 13 августа арестовали на 10 суток по административной статье о демонстрации нацистской символики. В суде он признал, что поставил видеоклип по просьбе посетителя, однако подчеркивал, что не был осведомлен о его содержании.

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