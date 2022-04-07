Pink Floyd записали песню с Андреем Хлывнюком из «Бумбокса». Все средства от нее пойдут на помощь Украине

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Британская группа Pink Floyd выпустила песню «Hey Hey Rise Up», все средства от продажи которой пойдут на гуманитарную помощь для Украины.

В композиции использован вокальный фрагмент выступления украинского музыканта Андрея Хлывнюка из «Бумбокса» на Софийской площади в Киеве с песней «Ой у лузі червона калина». Название композиции Pink Floyd отсылает к строчкам этой песни: «А ми тую червону калину піднімемо / А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!»

«Мы, как и многие другие, испытываем ярость и разочарование от этого подлого акта вторжения в независимую, мирную демократическую страну и убийства ее жителей одной из крупнейших мировых держав», — заявил гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор, у которого, как отмечается в пресс-релизе, есть родственники с украинскими корнями.

«Hey Hey Rise Up» можно назвать первым оригинальным треком Pink Floyd с 1994 года, когда вышел альбом «The Division Bell». За ним последовал в 2014 году альбом «The Endless River», однако на нем был использован в основном материал, записанный группой ранее.

Для скачивания «Hey Hey Rise Up» будет доступна с 00:00 по Гринвичу. Клип на нее, снятый британским режиссером Матом Уайткроссом, можно посмотреть уже сейчас.

Pink Floyd

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