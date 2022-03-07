«Да. Я тебе угрожаю. Я тебе угрожаю физической расправой» В московском отделе полиции «Братеево» избивали задержанных на антивоенной акции и издевались над ними. Вот доказательство

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6 марта в Москве на акциях против войны в Украине были задержаны почти 2400 человек; полиция действовала очень жестко, избивая задержанных и применяя электрошокеры. Люди, которых после задержания доставили в отдел полиции «Братеево», рассказали об избиениях и издевательствах, в том числе за отказ называть свои данные и рассказывать о своем участии в акции. «Феминистское антивоенное сопротивление» опубликовало аудиозапись, на которой слышны издевательства над одной из задержанных, Александрой Калужских. «Медуза» публикует ее расшифровку.

Судя по записи, в происходящем принимали участие несколько сотрудников и сотрудниц полиции, но из-за качества записи и схожих тембров голосов их сложно отличить друг от друга. В расшифровке мы обозначили сотрудников полиции буквой М, сотрудниц — буквой Ж.

М: Заходите. Фамилия ваша.

Александра Калужских: Калужских Александра <нрзб>.

Ж: Где по факту проживаете?

Калужских: Отказываюсь говорить. По .

Ж: Понятно, ладно. Номер телефона. Для того, чтобы вам позвонили, вызвали в суд. Только здесь мозги не компостируйте.

Калужских: Нет, хочу, чтобы мне почтой повестку прислали.

Ж: А куда?

Калужских: По [адресу] регистрации.

Ж: Так. Место учебы.

Калужских: Пятьдесят первая.

<звук удара, что-то падает>

М: Сейчас будет он еще сильнее летать.

<звук удара>

М: Давай, вставай, вспоминай.

Калужских: Ого.

М: Ага.

Калужских: Ого.

М: Да.

<звуки ударов>

Калужских: Ого!

М: Да!

Калужских: ***** ***** [Офигеть, нафиг]. Ну, не так сильно, как мой отец, если честно.

М: Ну, мы продолжаем?

Калужских: (вздыхает)

М: Или пятьдесят первая?

Калужских: Девушки, вам нормально на это смотреть?

Ж: Место учебы… Нормально. А вам нормально ходить на митинги?

М: Нам на такое ненормально смотреть.

М: Ты посмотри, у тебя ***** [блин] сиськи ***** [нафиг], вымя висит ***** [нафиг], ты на себя посмотри ***** [блин]. Обезьяна ***** [нафиг].

Ж: Место учебы.

М: Я продолжу.

Ж: Место работы либо учебы. Вы работаете?

М: Ответь на элементарные вопросы и гуляй. <…> Сейчас ты скажешь телефон, тебе повестку еще… Позвонят тебе, помощник судьи тебе позвонит. Продолжаем в том же духе… Да или нет?

Калужских: Ну я ответила уже.

М: Тогда… Знаешь как… Какую цель ты преследуешь в своих вот, ну… Мы добьемся, мы здесь уже, ну, ***** [блин], уже все здесь были, все лежали. Цель твоя какая? Я тебе говорю, я только ***** [блин], вот так сейчас будет все расти, в геометрической прогрессии. Нам, нам до ***** [все равно]. Мы тебя будем…

Калужских: Вы мне угрожаете?

М: Да. Я тебе угрожаю. Я тебе угрожаю физической расправой.

Калужских: Прям неловко как-то.

Ж: Сколько полных лет вам?

Калужских: Двадцать шесть.

Ж: Рост какой примерно?

Калужских: <нрзб>

М: Встань.

Ж: Место работы?

М: Метр семьдесят восемь, не меньше.

Ж: Вы работаете? Вы работаете?

М: Официально трудоустроена?

Калужских: Я отказываюсь отвечать.

Ж: Откуда узнала про ведение митинга?

М: Раз один, ***** [фигачь], понятно.

Калужских: (вздыхает) О, господи.

Ж: Откуда узнали про ведение митинга?

Калужских: Я не знаю.

Ж: Что?

Калужских: Пятьдесят первая. Слушайте, знаете, что неловко — то, что у меня лифчика нет, вы так не смотрите, пожалуйста.

М. Было бы на что…

М: Я не буду смотреть. Там, ***** [блин]

<звук удара>

Калужских: Ой, ну спасибо. <звуки ударов> Так, ударили, по голове, по лицу бутылкой с водой. Ой…

М: Ну?

Калужских: Ой, ***** [блин].

М: Нет, ты… Она мне кажется кайфует от того, что ****** [избиваем] ее.

М: Ты посмотри на нее.

М: Да это чмо ***** [блин]. Маргиналка ***** [нафиг]. Думаешь, нам что-то, что ли, будет за это? Нам ***** [блин] ***** [нафиг] Путин сказал, ******* [бить] их ***** [нафиг]. ********* [Придурков].

Калужских: Вау.

М: Все. Путин на нашей стороне. Вы враги России. Вы враги народа ***** [нафиг]. Сейчас ******** [убьем] сейчас всех ***** [нафиг] здесь и все. И дело в шляпе. Еще премию за это получим. <нрзб>

Ж: Глаза какого цвета?

М: Светло-карие.

Ж: Место работы.

Калужских: Я отказываюсь в соответствии с пятьдесят первой статьей Конституции.

М: Сейчас допрос не ведется, сейчас идет анкетная часть.

Калужских: Ну я уже отказалась.

М: Ну а что так? А?

Калужских: Ай. За волосы больно…

М: (поет) Больно, больно…

<звуки возни, ударов>

М: Ну она не мылась неделю. Да они все такие. Ты на них на всех посмотри…

Калужских: Да мы тут уже больше трех часов… Конечно…

М: Да мы здесь уже больше суток ***** [нафиг], ***** [пофигу]. <…>

Ж: Откуда узнали про проведение митинга?

М: Любовь к себе должна быть какая-то?

Калужских: (вздыхает) Отказываюсь отвечать.

Ж: ***** [Блин], ради чего это…

Калужских: Пятьдесят первая.

Ж: Я тоже не понимаю. ******** [Ненормальные] вы. Вы ******** [ненормальные].

Калужских: Меня мужчина при вас избивает, и я ******** [ненормальная], да?

Ж: Да, да!

М: Надо электричку сюда положить.

М: Да, да, пальцы <нрзб>.

Ж: Вы ***** [блин] живете в этой стране.

Калужских: Вы сейчас говорите про то, чтобы током меня бить?

М: Да.

М: Придется 220 <нрзб>

М: Становись, сейчас тебя девочка сфотографирует — и иди.

Калужских: Нет, я отказываюсь от фотографирования.

М: Нет, это придется.

Калужских: Нет, это не придется.

<звуки ударов>

М: Давай ***** [нафиг], давай.

Калужских: Бейте меня, давайте.

<нрзб>

М: Вставай, вставай. <звуки ударов> Иди вставай вон туда.

Калужских: Я не буду вставать туда. Я отказываюсь от фотографирования. Я подпишу вам отказ от фотографирования.

Ж: Идите <нрзб>.

М: Все, телефона у тебя нет больше, все. <звук падающего телефона> Телефон твой полетал немного. Он стал футбольным мячиком. Телефон тебе больше не нужен, он сломан. Ты же не стала…

Калужских: Вы не составите протокол об изъятии просто?

М: Зачем мне он нужен, протокол об изъятии?

Калужских: Сломали мне экран сейчас…

М: Получилось так, случайно.

Калужских: Случайно упал, да?

М: Когда ты заходила, поскользнулась…

М: Три свидетеля.

Калужских: Спасибо. Ой, вы даже не разбили, спасибо.

М: Встать.

<несколько секунд шума>

М: Яковлева.

<женский плач>

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Фото на обложке: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС