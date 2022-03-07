«Да. Я тебе угрожаю. Я тебе угрожаю физической расправой» В московском отделе полиции «Братеево» избивали задержанных на антивоенной акции и издевались над ними. Вот доказательство
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6 марта в Москве на акциях против войны в Украине были задержаны почти 2400 человек; полиция действовала очень жестко, избивая задержанных и применяя электрошокеры. Люди, которых после задержания доставили в отдел полиции «Братеево», рассказали об избиениях и издевательствах, в том числе за отказ называть свои данные и рассказывать о своем участии в акции. «Феминистское антивоенное сопротивление» опубликовало аудиозапись, на которой слышны издевательства над одной из задержанных, Александрой Калужских. «Медуза» публикует ее расшифровку.
Судя по записи, в происходящем принимали участие несколько сотрудников и сотрудниц полиции, но из-за качества записи и схожих тембров голосов их сложно отличить друг от друга. В расшифровке мы обозначили сотрудников полиции буквой М, сотрудниц — буквой Ж.
М: Заходите. Фамилия ваша.
Александра Калужских: Калужских Александра <нрзб>.
Ж: Где по факту проживаете?
Калужских: Отказываюсь говорить. По пятьдесят первой.
Ж: Понятно, ладно. Номер телефона. Для того, чтобы вам позвонили, вызвали в суд. Только здесь мозги не компостируйте.
Калужских: Нет, хочу, чтобы мне почтой повестку прислали.
Ж: А куда?
Калужских: По [адресу] регистрации.
Ж: Так. Место учебы.
Калужских: Пятьдесят первая.
<звук удара, что-то падает>
М: Сейчас будет он еще сильнее летать.
<звук удара>
М: Давай, вставай, вспоминай.
Калужских: Ого.
М: Ага.
Калужских: Ого.
М: Да.
<звуки ударов>
Калужских: Ого!
М: Да!
Калужских: ***** ***** [Офигеть, нафиг]. Ну, не так сильно, как мой отец, если честно.
М: Ну, мы продолжаем?
Калужских: (вздыхает)
М: Или пятьдесят первая?
Калужских: Девушки, вам нормально на это смотреть?
Ж: Место учебы… Нормально. А вам нормально ходить на митинги?
М: Нам на такое ненормально смотреть.
М: Ты посмотри, у тебя ***** [блин] сиськи ***** [нафиг], вымя висит ***** [нафиг], ты на себя посмотри ***** [блин]. Обезьяна ***** [нафиг].
Ж: Место учебы.
М: Я продолжу.
Ж: Место работы либо учебы. Вы работаете?
М: Ответь на элементарные вопросы и гуляй. <…> Сейчас ты скажешь телефон, тебе повестку еще… Позвонят тебе, помощник судьи тебе позвонит. Продолжаем в том же духе… Да или нет?
Калужских: Ну я ответила уже.
М: Тогда… Знаешь как… Какую цель ты преследуешь в своих вот, ну… Мы добьемся, мы здесь уже, ну, ***** [блин], уже все здесь были, все лежали. Цель твоя какая? Я тебе говорю, я только ***** [блин], вот так сейчас будет все расти, в геометрической прогрессии. Нам, нам до ***** [все равно]. Мы тебя будем…
Калужских: Вы мне угрожаете?
М: Да. Я тебе угрожаю. Я тебе угрожаю физической расправой.
Калужских: Прям неловко как-то.
Ж: Сколько полных лет вам?
Калужских: Двадцать шесть.
Ж: Рост какой примерно?
Калужских: <нрзб>
М: Встань.
Ж: Место работы?
М: Метр семьдесят восемь, не меньше.
Ж: Вы работаете? Вы работаете?
М: Официально трудоустроена?
Калужских: Я отказываюсь отвечать.
Ж: Откуда узнала про ведение митинга?
М: Раз один, ***** [фигачь], понятно.
Калужских: (вздыхает) О, господи.
Ж: Откуда узнали про ведение митинга?
Калужских: Я не знаю.
Ж: Что?
Калужских: Пятьдесят первая. Слушайте, знаете, что неловко — то, что у меня лифчика нет, вы так не смотрите, пожалуйста.
М. Было бы на что…
М: Я не буду смотреть. Там, ***** [блин]
<звук удара>
Калужских: Ой, ну спасибо. <звуки ударов> Так, ударили, по голове, по лицу бутылкой с водой. Ой…
М: Ну?
Калужских: Ой, ***** [блин].
М: Нет, ты… Она мне кажется кайфует от того, что ****** [избиваем] ее.
М: Ты посмотри на нее.
М: Да это чмо ***** [блин]. Маргиналка ***** [нафиг]. Думаешь, нам что-то, что ли, будет за это? Нам ***** [блин] ***** [нафиг] Путин сказал, ******* [бить] их ***** [нафиг]. ********* [Придурков].
Калужских: Вау.
М: Все. Путин на нашей стороне. Вы враги России. Вы враги народа ***** [нафиг]. Сейчас ******** [убьем] сейчас всех ***** [нафиг] здесь и все. И дело в шляпе. Еще премию за это получим. <нрзб>
Ж: Глаза какого цвета?
М: Светло-карие.
Ж: Место работы.
Калужских: Я отказываюсь в соответствии с пятьдесят первой статьей Конституции.
М: Сейчас допрос не ведется, сейчас идет анкетная часть.
Калужских: Ну я уже отказалась.
М: Ну а что так? А?
Калужских: Ай. За волосы больно…
М: (поет) Больно, больно…
<звуки возни, ударов>
М: Ну она не мылась неделю. Да они все такие. Ты на них на всех посмотри…
Калужских: Да мы тут уже больше трех часов… Конечно…
М: Да мы здесь уже больше суток ***** [нафиг], ***** [пофигу]. <…>
Ж: Откуда узнали про проведение митинга?
М: Любовь к себе должна быть какая-то?
Калужских: (вздыхает) Отказываюсь отвечать.
Ж: ***** [Блин], ради чего это…
Калужских: Пятьдесят первая.
Ж: Я тоже не понимаю. ******** [Ненормальные] вы. Вы ******** [ненормальные].
Калужских: Меня мужчина при вас избивает, и я ******** [ненормальная], да?
Ж: Да, да!
М: Надо электричку сюда положить.
М: Да, да, пальцы <нрзб>.
Ж: Вы ***** [блин] живете в этой стране.
Калужских: Вы сейчас говорите про то, чтобы током меня бить?
М: Да.
М: Придется 220 <нрзб>
М: Становись, сейчас тебя девочка сфотографирует — и иди.
Калужских: Нет, я отказываюсь от фотографирования.
М: Нет, это придется.
Калужских: Нет, это не придется.
<звуки ударов>
М: Давай ***** [нафиг], давай.
Калужских: Бейте меня, давайте.
<нрзб>
М: Вставай, вставай. <звуки ударов> Иди вставай вон туда.
Калужских: Я не буду вставать туда. Я отказываюсь от фотографирования. Я подпишу вам отказ от фотографирования.
Ж: Идите <нрзб>.
М: Все, телефона у тебя нет больше, все. <звук падающего телефона> Телефон твой полетал немного. Он стал футбольным мячиком. Телефон тебе больше не нужен, он сломан. Ты же не стала…
Калужских: Вы не составите протокол об изъятии просто?
М: Зачем мне он нужен, протокол об изъятии?
Калужских: Сломали мне экран сейчас…
М: Получилось так, случайно.
Калужских: Случайно упал, да?
М: Когда ты заходила, поскользнулась…
М: Три свидетеля.
Калужских: Спасибо. Ой, вы даже не разбили, спасибо.
М: Встать.
<несколько секунд шума>
М: Яковлева.
<женский плач>
Фото на обложке: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС