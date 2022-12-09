Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Антон Новодережкин / ТАСС

Мещанский суд Москвы 9 декабря приговорил оппозиционного политика к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о распространении «заведомо ложной информации» о российской армии по «мотивам политической ненависти». Сразу после оглашения приговора в телеграме Яшина вышел пост, в котором он заявил, обращаясь к своей аудитории: «У нас нет повода для грусти, потому что мы с вами выиграли этот суд, друзья». «Медуза» публикует этот пост целиком.

Итак, суд приговорил меня к 8 годам и 6 месяцам колонии. Что ж, авторы приговора оптимистично оценивают перспективы Путина. На мой взгляд — слишком оптимистично.

Но и у нас нет повода для грусти, потому что мы с вами выиграли этот суд, друзья. Процесс задумывался как обличение «врага народа» в моем лице, но превратился в антивоенную трибуну. Мы говорили правду о военных преступлениях и призывали остановить кровопролитие. А в ответ слышали мешанину из лозунгов времен холодной войны, которую сбивчиво озвучивал прокурор.

Ярким символом этого процесса стали трясущиеся руки гособвинителя. Он очень старался звучать грозно и подражать сталинским прокурорам, но раз за разом вызывал смех зала и выглядел карикатурой.

Этим истеричным приговором власть хочет запугать нас всех, но по факту лишь показывает свою слабость. Сильные лидеры спокойны и уверены в себе, и лишь слабаки стремятся заткнуть всем рот, выжечь любое инакомыслие. Так что сегодня мне остается лишь повторить сказанное в день ареста: я не боюсь, и вы не бойтесь.

Перемены не за горами, и скоро нам с вами предстоит большая работа по восстановлению справедливости и гуманизма в своей стране.

Я рядом ❤️

Последнее слово Яшина в суде

«Вы ведете войну не только с украинцами, но и со своими соотечественниками» Илья Яшин обратился к Путину, выступая с последним словом в суде. Вот его речь целиком

Последнее слово Яшина в суде

«Вы ведете войну не только с украинцами, но и со своими соотечественниками» Илья Яшин обратился к Путину, выступая с последним словом в суде. Вот его речь целиком