Несколько минут, которые изменили жизни миллионов людей Во время землетрясения в Турции многоэтажные здания складывались как карточные домики. Вот самые впечатляющие (и ужасающие) видео от очевидцев

Хатай, Турция, 7 февраля 2023 года Umit Bektas / Reuters / Scanpix / LETA

В Турции 6 февраля произошло одно из самых сильных землетрясений в истории страны, которое также в значительной степени затронуло соседнюю Сирию. После первого землетрясения магнитудой 7,7-7,8 сейсмологи зафиксировали больше 300 повторных подземных толчков, в том числе один магнитудой 7,6. Тысячи зданий, в том числе жилые дома, больницы и школы, превратились в руины. В Турции и Сирии, по последним данным, погибли почти пять тысяч человек, еще свыше 25 тысяч человек пострадали. В той или иной степени, по оценкам , землетрясение затронуло около 23 миллиона человек. Несколько секунд, которые навсегда изменили жизнь, в видео очевидцев.

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