В Турции и Сирии в результате землетрясения погибли больше четырех тысяч человек

В Турции в результате землетрясения, которое произошло на юге страны 6 февраля, погиб 2921 человек. Об этом, сообщает «Анадолу», заявил глава турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезар.

По словам чиновника, еще 15 834 человека получили ранения. Из-под завалов удалось спасти 7 840 человек, ранее сообщал вице-президент Турции Фуат Октай.

В Сирии в результате землетрясения погибли не менее 1444 человек, ранения получили еще около 3,5 тысячи, пишет Reuters со ссылкой на последние данные правительства Башара Асада и спасателей, которые работают на неподконтрольных Дамаску территориях.

Минздрав Сирии сообщал, что в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Идлиб и Тартус погибли 711 человек, пострадал 1431.

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Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7-7,8. По оценкам местных властей и ООН, оно стало самым сильным землетрясением, которое произошло в Турции с 1939 года. Тогда в результате Эрзинджанского землетрясения погибли почти 33 тысячи человек.

В результате толчков в нескольких регионах Турции и соседней Сирии произошли масштабные разрушения. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил в стране недельный траур по погибшим.