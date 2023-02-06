В Турции и Сирии в результате землетрясения погибли почти 1,3 тысячи человек. На юго-востоке Турции произошел новый мощный толчок

В Турции в результате мощного землетрясения утром 6 февраля погибли 912 человек, еще 5385 получили ранения. Об этом, сообщает «Анадолу», заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

В соседней Сирии, которую также затронуло землетрясение, число погибших возросло до 371 человека, пострадали еще 1089, рассказали в Минздраве страны.

В течение 6 февраля на юго-востоке Турции продолжались повторные подземные толчки. Один из них, магнитудой 7,7, был сопоставим по мощности с первым утренним толчком.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр повторного мощного толчка находился в семи километрах от города Эльбистан в провинции Кахраманмараш. Его ощутили не только в Турции, но и в соседних странах, в том числе в Сирии.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Рано утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло сильное землетрясение. Сейсмологи зафиксировали толчок магнитудой 7,7-7,8. В результате толчков в нескольких регионах Турции и соседней Сирии произошли масштабные разрушения.

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал землетрясение 6 февраля крупнейшим подобным бедствием в истории страны с момента Эрзинджанского землетрясения 1939 года, когда погибли почти 33 тысячи человек.

Подробнее о первом землетрясении

Землетрясение на юго-востоке Турции. Более тысячи человек погибли, свыше шести тысяч пострадали В Газиантепе повреждена историческая крепость, в Алеппо — цитадель из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО

Подробнее о первом землетрясении

Землетрясение на юго-востоке Турции. Более тысячи человек погибли, свыше шести тысяч пострадали В Газиантепе повреждена историческая крепость, в Алеппо — цитадель из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО