На юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение. Погибли сотни человек В Газиантепе и Алеппо пострадали крепости из списка всемирного наследия ЮНЕСКО

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Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции, его ощутили в соседних странах. Турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям сообщило, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине семь километров в 04:17 по местному времени (совпадает с Москвой). По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра и Геологической службы США речь идет о землетрясении магнитудой 7,8.

Позже произошли еще 42 афтершока (по другим данным — 66 афтершоков), магнитуда самого сильного из которых составила 6,6. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах Турции: Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе — а также в Сирии, Ливане, Ираке, Египте, Греции, на Кипре, в Армении и Израиле, передает Al Hadath. В Италии объявили об опасности цунами после землетрясения в Турции, но вскоре уведомление было отозвано.

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На данный момент известно о более сотнях погибших и тысячах пострадавших в Турции и соседней Сирии. Как сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, по последним данным, в результате землетрясения погибли 284 человека (больше всего жертв Кахраманмараше — 70 человек), ранения получили еще 2323 человека. В Сирии погибли 237 человек, пострадали еще 639 человек, сообщил местный минздрав. Сообщается о погибших и пострадавших в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

В нескольких турецких и сирийских городах обрушились здания. Всего в разных городах Турции разрушено или повреждено 1710 зданий, рассказал Октай. «Анадолу» сообщает, что после землетрясения в ряде турецких районов произошли пожары на предприятиях в офисных зданиях. В провинции Хатай произошел взрыв на газопроводе и была разрушена единственная взлетно-посадочная полоса местного аэропорта. Аэропорты Кахраманмараша и Газиантепа прекратили обслуживание гражданских рейсов

В результате землетрясения также была разрушена историческая крепость Газиантепа из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. В Сирии повреждена цитадель Алеппо, также внесенная в этот список.

Сирийская благотворительная организация «Белые каски» заявила, что северо-запад Сирии — «зона бедствия». По ее данным, сотни людей были ранены и оказались под завалами.

В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги. Власти страны обратились за международной помощью. Как сообщает «Анадолу», президент Турции Реджеп Эрдоган также провел телефонные разговоры с губернаторами провинций Адана, Малатья, Газиантеп, Диярбакыр, Хатай, Адыйаман, Османие и Шанлыурфа. Его проинформировали о последствиях землетрясения и поисково-спасательных работах.

Для устранения последствий землетрясения ВВС Турции, в частности, задействовали транспортные самолеты. Из Стамбула на юг страны перебросили около 1000 добровольцев для участия в поисково-спасательных работах. Минобороны Сирии сообщило, что мобилизует свои силы по всей стране для спасательных работ и помощи пострадавшим.

Произошедшее в Турции землетрясение называют одним из сильнейших за последние годы. В турецкой обсерватории Кандилли, которая занимается исследованием землетрясений, заявили, что нынешние толчки стали самыми сильными после землетрясения 17 августа 1999 года в районе города Изимит (в 90 километрах к югу от Стамбула). По официальным данным, тогда погибли более 17 тысяч человек, еще почти 44 тысяч человек пострадали.

В Геологической службе США отметили, что землетрясение в Кахраманмараше — одно из сильнейших в стране за последние сто лет. Американские геологи, в свою очередь, сравнили его с землетрясением магнитудой 7,8, которое произошло в восточной Турции в 1939 году и привело к гибели более 30 тысяч человек.

Как отмечает СNN, в среднем в мире происходит менее пяти землетрясений магнитудой около 7,8 в год. В самой Турции, где такие стихийные бедствия происходят часто, за последние 25 лет произошло семь землетрясений магнитудой 7,0 и выше.

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