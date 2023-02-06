Война Триста сорок восьмой день. Онлайн «Медузы»

новости

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 февраля читайте здесь.

Главные новости:

Financial Times: Россия может начать крупномасштабное наступление в Украине в течение 10 дней.

Зеленский ввел санкции против атомной отрасли России.

Источники украинских СМИ, а также депутаты Рады сообщили, что министр обороны Украины Алексей Резников в ближайшие дни уйдет в отставку.

Власти РФ и Ирана, по данным WSJ, планируют построить в Татарстане завод по производству усовершенствованных иранских дронов-камикадзе.

Глава «Руси сидящей» заявила, что люди «от Минобороны» забрали больше 50 заключенных из колонии в Кузбассе — и «подобное сообщают отовсюду».

В Одессе 40% потребителей остаются без света из-за аварии на подстанции. В учебных заведениях Одессы объявили каникулы 6 и 7 февраля.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

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