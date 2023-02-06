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Война Триста сорок восьмой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 февраля читайте здесь.

Главные новости:

  • Financial Times: Россия может начать крупномасштабное наступление в Украине в течение 10 дней.
  • Зеленский ввел санкции против атомной отрасли России.
  • Источники украинских СМИ, а также депутаты Рады сообщили, что министр обороны Украины Алексей Резников в ближайшие дни уйдет в отставку.
  • Власти РФ и Ирана, по данным WSJ, планируют построить в Татарстане завод по производству усовершенствованных иранских дронов-камикадзе.
  • Глава «Руси сидящей» заявила, что люди «от Минобороны» забрали больше 50 заключенных из колонии в Кузбассе — и «подобное сообщают отовсюду».
  • В Одессе 40% потребителей остаются без света из-за аварии на подстанции. В учебных заведениях Одессы объявили каникулы 6 и 7 февраля.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Институт изучения войны: Путин нерешителен и избегает рискованных шагов

В сводке по итогам 5 февраля эксперты ISW подробно разбирают стратегию президента РФ:

Нерешительность Путина демонстрирует его стремление избегать рискованных шагов, которые могут угрожать его правлению или привести к международной эскалации, при том что его максималистская и нереалистичная цель — полное завоевание Украины — требует рискованных решений, чтобы иметь хоть какой-то шанс на успех.

Провал российских войск в битве за Киев заставил Путина принимать сложные решения, поскольку Кремль ведет все более дорогую и затяжную войну. Однако Путин по-прежнему неохотно отдает приказы о сложных изменениях в российской армии и обществе, которые необходимы, чтобы изменить ход войны.

Путин постоянно игнорировал, откладывал или лишь частично реализовывал несколько, вероятно, необходимых прагматических решений, касающихся его вторжения:

— Путин неохотно отдавал приказ о полной мобилизации после тяжелых боев за Северодонецк и Лисичанск в июне-июле 2022 года и нескольких неудачных наступательных операций, которые истощили значительную часть российской армии.

— Путин проигнорировал неоднократные призывы российских националистов в мае 2022 года мобилизовать резервистов, объявить войну Украине, ввести военное положение в России и модернизировать систему призыва в армию.

— Путин начал принимать непопулярные внутри страны решения, такие как объявление частичной мобилизации или расширение военного положения, только после того, как из-за ужасной ситуации на фронте после успехов ВСУ стало очевидно, что Кремлю нужна дополнительная боевая сила.

— Путин, очевидно, не спешит объявлять вторую волну мобилизации и, вероятно, снова склоняется к проведению «тихой мобилизации» из-за беспокойства по поводу непопулярности первой волны мобилизации.

— Путин полагается на «козлов отпущения», которые публично рискуют вместо него и берут на себя вину за российские военные неудачи и непопулярную политику. В частности, ответственность за вывод войск из Херсона и правобережья Херсонской области российские пропагандисты переложили на бывшего командующего Вооруженными силами РФ в Украине генерала армии Сергея Суровикина.

Нежелание Путина брать на себя риски, которые напрямую связаны с развязанной им войной, указывает на то, что он по-прежнему вряд ли пойдет на ядерную эскалацию или войну с НАТО. Путин, очевидно, ценит свой внутренний статус-кво и стремится избегать рискованной и противоречивой политики для поддержания своих собственных военных целей.

В Госдуме планируют создать рабочую группу по изучению предложений о наказании для россиян, уехавших из России и критикующих войну. Об этом сообщила «Известиям» глава комитета по культуре Елена Ямпольская.

«Уже есть предложения по возможному внесению изменений в законодательство, а также просто вопросы к силовикам, а также к Минкульту, Минэку, Центробанку, как работают те или иные уже действующие меры. Нам надо посовещаться с коллегами в рабочем режиме», — сказала депутат, добавив, что речь не идет о том, чтобы «за какие-то слова просто так чего-то лишать».

В середине января спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением конфисковывать имущество у россиян, которые покинули страну. 24 января в парламенте уже обсудили эту идею.

Рынок в Киеве, 4 февраля 2023 года
Daniel Cole ./ AP / Scanpix / LETA

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил данные украинских СМИ о том, что министр обороны Украины Алексей Резников лишится своего поста и его место займет начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

По словам депутата, действующий глава Минобороны будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины для усиления военно-промышленного сотрудничества.

Сам Резников заявил, что это для него новость и он бы отказался от такого поста, поскольку не имеет соответствующей экспертизы.

Министерство внутренних дел Украины возглавит Игорь Клименко, ставший врио руководителя ведомства после гибели прежнего министра Дениса Монастырского в авиакатастрофе в городе Бровары Киевской области. А Василий Малюк будет утвержден на должности главы Службы безопасности Украины, также рассказал Арахамия.

«Война диктует кадровую политику. Время и обстоятельства нуждаются в усилении и перегруппировке, — сообщил депутат. — Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики. Враг готовится наступать. Мы готовимся защищаться и возвращать свое».

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Стратегическую атомную подлодку «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава военно-морского флота РФ

Как рассказал ТАСС глава Движения поддержки флота Владимир Мальцев, тяжелый атомный подводный ракетный крейсер проекта 941 «Дмитрий Донской» будет ожидать утилизации на военно-морской базе в Северодвинске с двумя другими подлодками этого же проекта. Сейчас на заводе «Севмаш» строится новый «Дмитрий Донской» проекта «Борей-А», добавил он.

Подлодка «Дмитрий Донской» была включена в боевой состав флота в 1980 году. По водоизмещению она является самой большой в мире — 48 тысяч тонн. «Дмитрий Донской» был самым большим подводным атомоходом в мире по размерениям — 172 метра в длину и 23 метра в ширину. Но сейчас таким считается АПЛ спецназначения «Белгород».

Над Калугой взорвался беспилотник, заявил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник. Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет. Пострадавших нет. На месте работают представители силовых структур», — написал чиновник в телеграме.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
  • В октябре в Калужской области произошли сразу два инцидента с беспилотниками. Сначала один дрон взорвался над авиабазой Шайковка, где дислоцируются Ту-22М3, способные нести ядерное оружие. Спустя неделю на юге региона неопознанный беспилотник сбили средства ПВО.
  • В Калужской области с конца декабря использование беспилотников официально запрещено.

Россия может начать крупномасштабное наступление в Украине в течение ближайших 10 дней, пишет издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника украинской армии.

Аналитики полагают, что местом для новой атаки может стать западная часть Луганской области в районе Кременной и Лимана, которые были отбиты украинскими военными в ходе контрнаступления прошлой осенью. Россия собирает там войска уже несколько недель.

Владимир Зеленский в обращении к нации 5 февраля заявил, что стало поступать множество сообщений о том, что российские войска «хотят сделать в феврале что-то символическое, Попытаться отыграться за прошлогодние поражения».

«Мы видим это возросшее давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле. Очень тяжело в Донецкой области — ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять», — сказал президент Украины.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Смотрите карту боев

Продвижение российских сил под Бахмутом грозит ВСУ окружением. Киеву предстоит решить: оборонять ли город дальше или сохранить силы для весеннего наступления Карта боев на 2 февраля

Смотрите карту боев

Продвижение российских сил под Бахмутом грозит ВСУ окружением. Киеву предстоит решить: оборонять ли город дальше или сохранить силы для весеннего наступления Карта боев на 2 февраля

Зеленский ввел санкции против атомной отрасли России

Вот что сказал президент Украины в обращении по итогам 347-го дня войны:

Сегодня есть еще один санкционный шаг нашего государства против государства-террориста. Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против атомной отрасли России. Это не последнее решение по этой их отрасли. Смысл наших шагов также в том, чтобы поддержать усилия наших дипломатов по расширению глобальных санкций на эту часть российской машины агрессии.

Россия — это единственное государство в мире, которое позволяет своим военным обстреливать атомные станции и использовать АЭС как прикрытие для обстрелов. Российские ракеты неоднократно следовали за траекториями над ядерными объектами Украины. Также государство-террорист использует атомную ветвь как один из элементов внешней экспансии. Для давления на другие страны. Для соответствующих угроз суверенитету других государств. Все это — достаточные причины, чтобы и атомная отрасль России была под глобальными санкциями. Мы работаем над этим с нашими партнерами.

На сайте президента опубликован указ, в котором перечислены 200 юридических лиц из РФ, попавших под санкции сроком на 50 лет. Среди них — госкорпорация «Росатом», ее дочерние компании, институты и научно-исследовательские центры и заводы, а также ФГУП «Запорожская АЭС».

Утренняя сводка Генштаба ВСУ

  • Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
  • Во время боевых действий в районе города Бахмут отмечается полное отсутствие координации и взаимодействия между военнослужащими российских войск и наемниками ЧВК Вагнера.
  • За минувшие сутки украинские подразделения отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюковка, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
  • Противник нанес четыре ракетных удара по гражданской инфраструктуре Харькова и Дружковки в Донецкой области и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданским объектам Херсона. Есть погибшие и раненые.
  • Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения противника и один удар по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Здравствуйте. Начинается 348-й день полномасштабного вторжения России в Украину. «Медуза» возобновляет регулярную онлайн-трансляцию, в которой будет следить за боевыми действиями и связанными с ними событиями в мире.

Хронику прошлого дня читайте здесь.