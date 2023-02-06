Война Триста сорок восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 февраля читайте здесь.
Главные новости:
- Financial Times: Россия может начать крупномасштабное наступление в Украине в течение 10 дней.
- Зеленский ввел санкции против атомной отрасли России.
- Источники украинских СМИ, а также депутаты Рады сообщили, что министр обороны Украины Алексей Резников в ближайшие дни уйдет в отставку.
- Власти РФ и Ирана, по данным WSJ, планируют построить в Татарстане завод по производству усовершенствованных иранских дронов-камикадзе.
- Глава «Руси сидящей» заявила, что люди «от Минобороны» забрали больше 50 заключенных из колонии в Кузбассе — и «подобное сообщают отовсюду».
- В Одессе 40% потребителей остаются без света из-за аварии на подстанции. В учебных заведениях Одессы объявили каникулы 6 и 7 февраля.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
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Институт изучения войны: Путин нерешителен и избегает рискованных шагов
В сводке по итогам 5 февраля эксперты ISW подробно разбирают стратегию президента РФ:
Нерешительность Путина демонстрирует его стремление избегать рискованных шагов, которые могут угрожать его правлению или привести к международной эскалации, при том что его максималистская и нереалистичная цель — полное завоевание Украины — требует рискованных решений, чтобы иметь хоть какой-то шанс на успех.
Провал российских войск в битве за Киев заставил Путина принимать сложные решения, поскольку Кремль ведет все более дорогую и затяжную войну. Однако Путин по-прежнему неохотно отдает приказы о сложных изменениях в российской армии и обществе, которые необходимы, чтобы изменить ход войны.
Путин постоянно игнорировал, откладывал или лишь частично реализовывал несколько, вероятно, необходимых прагматических решений, касающихся его вторжения:
— Путин неохотно отдавал приказ о полной мобилизации после тяжелых боев за Северодонецк и Лисичанск в июне-июле 2022 года и нескольких неудачных наступательных операций, которые истощили значительную часть российской армии.
— Путин проигнорировал неоднократные призывы российских националистов в мае 2022 года мобилизовать резервистов, объявить войну Украине, ввести военное положение в России и модернизировать систему призыва в армию.
— Путин начал принимать непопулярные внутри страны решения, такие как объявление частичной мобилизации или расширение военного положения, только после того, как из-за ужасной ситуации на фронте после успехов ВСУ стало очевидно, что Кремлю нужна дополнительная боевая сила.
— Путин, очевидно, не спешит объявлять вторую волну мобилизации и, вероятно, снова склоняется к проведению «тихой мобилизации» из-за беспокойства по поводу непопулярности первой волны мобилизации.
— Путин полагается на «козлов отпущения», которые публично рискуют вместо него и берут на себя вину за российские военные неудачи и непопулярную политику. В частности, ответственность за вывод войск из Херсона и правобережья Херсонской области российские пропагандисты переложили на бывшего командующего Вооруженными силами РФ в Украине генерала армии Сергея Суровикина.
Нежелание Путина брать на себя риски, которые напрямую связаны с развязанной им войной, указывает на то, что он по-прежнему вряд ли пойдет на ядерную эскалацию или войну с НАТО. Путин, очевидно, ценит свой внутренний статус-кво и стремится избегать рискованной и противоречивой политики для поддержания своих собственных военных целей.
В Госдуме планируют создать рабочую группу по изучению предложений о наказании для россиян, уехавших из России и критикующих войну. Об этом сообщила «Известиям» глава комитета по культуре Елена Ямпольская.
«Уже есть предложения по возможному внесению изменений в законодательство, а также просто вопросы к силовикам, а также к Минкульту, Минэку, Центробанку, как работают те или иные уже действующие меры. Нам надо посовещаться с коллегами в рабочем режиме», — сказала депутат, добавив, что речь не идет о том, чтобы «за какие-то слова просто так чего-то лишать».
В середине января спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением конфисковывать имущество у россиян, которые покинули страну. 24 января в парламенте уже обсудили эту идею.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил данные украинских СМИ о том, что министр обороны Украины Алексей Резников лишится своего поста и его место займет начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.
По словам депутата, действующий глава Минобороны будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины для усиления военно-промышленного сотрудничества.
Сам Резников заявил, что это для него новость и он бы отказался от такого поста, поскольку не имеет соответствующей экспертизы.
Министерство внутренних дел Украины возглавит Игорь Клименко, ставший врио руководителя ведомства после гибели прежнего министра Дениса Монастырского в авиакатастрофе в городе Бровары Киевской области. А Василий Малюк будет утвержден на должности главы Службы безопасности Украины, также рассказал Арахамия.
«Война диктует кадровую политику. Время и обстоятельства нуждаются в усилении и перегруппировке, — сообщил депутат. — Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики. Враг готовится наступать. Мы готовимся защищаться и возвращать свое».
Стратегическую атомную подлодку «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава военно-морского флота РФ
Как рассказал ТАСС глава Движения поддержки флота Владимир Мальцев, тяжелый атомный подводный ракетный крейсер проекта 941 «Дмитрий Донской» будет ожидать утилизации на военно-морской базе в Северодвинске с двумя другими подлодками этого же проекта. Сейчас на заводе «Севмаш» строится новый «Дмитрий Донской» проекта «Борей-А», добавил он.
Подлодка «Дмитрий Донской» была включена в боевой состав флота в 1980 году. По водоизмещению она является самой большой в мире — 48 тысяч тонн. «Дмитрий Донской» был самым большим подводным атомоходом в мире по размерениям — 172 метра в длину и 23 метра в ширину. Но сейчас таким считается АПЛ спецназначения «Белгород».
Над Калугой взорвался беспилотник, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
«Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник. Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет. Пострадавших нет. На месте работают представители силовых структур», — написал чиновник в телеграме.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
- В октябре в Калужской области произошли сразу два инцидента с беспилотниками. Сначала один дрон взорвался над авиабазой Шайковка, где дислоцируются Ту-22М3, способные нести ядерное оружие. Спустя неделю на юге региона неопознанный беспилотник сбили средства ПВО.
- В Калужской области с конца декабря использование беспилотников официально запрещено.
Россия может начать крупномасштабное наступление в Украине в течение ближайших 10 дней, пишет издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника украинской армии.
Аналитики полагают, что местом для новой атаки может стать западная часть Луганской области в районе Кременной и Лимана, которые были отбиты украинскими военными в ходе контрнаступления прошлой осенью. Россия собирает там войска уже несколько недель.
Владимир Зеленский в обращении к нации 5 февраля заявил, что стало поступать множество сообщений о том, что российские войска «хотят сделать в феврале что-то символическое, Попытаться отыграться за прошлогодние поражения».
«Мы видим это возросшее давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле. Очень тяжело в Донецкой области — ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять», — сказал президент Украины.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Зеленский ввел санкции против атомной отрасли России
Вот что сказал президент Украины в обращении по итогам 347-го дня войны:
Сегодня есть еще один санкционный шаг нашего государства против государства-террориста. Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против атомной отрасли России. Это не последнее решение по этой их отрасли. Смысл наших шагов также в том, чтобы поддержать усилия наших дипломатов по расширению глобальных санкций на эту часть российской машины агрессии.
Россия — это единственное государство в мире, которое позволяет своим военным обстреливать атомные станции и использовать АЭС как прикрытие для обстрелов. Российские ракеты неоднократно следовали за траекториями над ядерными объектами Украины. Также государство-террорист использует атомную ветвь как один из элементов внешней экспансии. Для давления на другие страны. Для соответствующих угроз суверенитету других государств. Все это — достаточные причины, чтобы и атомная отрасль России была под глобальными санкциями. Мы работаем над этим с нашими партнерами.
На сайте президента опубликован указ, в котором перечислены 200 юридических лиц из РФ, попавших под санкции сроком на 50 лет. Среди них — госкорпорация «Росатом», ее дочерние компании, институты и научно-исследовательские центры и заводы, а также ФГУП «Запорожская АЭС».
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
- Во время боевых действий в районе города Бахмут отмечается полное отсутствие координации и взаимодействия между военнослужащими российских войск и наемниками ЧВК Вагнера.
- За минувшие сутки украинские подразделения отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюковка, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
- Противник нанес четыре ракетных удара по гражданской инфраструктуре Харькова и Дружковки в Донецкой области и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданским объектам Херсона. Есть погибшие и раненые.
- Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения противника и один удар по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 348-й день полномасштабного вторжения России в Украину. «Медуза» возобновляет регулярную онлайн-трансляцию, в которой будет следить за боевыми действиями и связанными с ними событиями в мире.
Хронику прошлого дня читайте здесь.