Financial Times: Россия может начать крупномасштабное наступление в Украине в течение 10 дней

Россия может начать крупномасштабное наступление в Украине в течение ближайших 10 дней. Как пишет 5 февраля Financial Times со ссылкой на неназванного советника украинской армии, у Киева есть «очень надежная информация о намерениях» России начать атаку.

Аналитики, пишет издание, полагают, что местом для новой атаки может стать западная часть Луганской области в районе Кременной и Лимана, которые были отбиты украинскими военными в ходе контрнаступления прошлой осенью. Россия собирает там войска уже несколько недель.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 5 февраля отметил, что есть много сообщений о том, что россияне хотят попробовать в феврале «отыграться за прошлогодние поражения». «Очень тяжело в Донецкой области — ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять», — сказал президент.

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