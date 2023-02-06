«Сказали, что мы живыми отсюда не выйдем» Мобилизованные из Тувы пожаловались, что их избивают военные ДНР. Они записали видеообращение на тувинском языке

Мобилизованные из Тувы записали видеообращение, в котором пожаловались на злоупотребления военнослужащих самопровозглашенной ДНР и военной полиции. Ролик, записанный на тувинском языке, и его перевод на русский язык опубликовал телеграм-канал «Азиаты России».

В видео несколько людей в масках и камуфляжной одежде стоят на фоне леса. Один из них рассказывает, что эта группа была мобилизована 29 сентября, после чего три месяца проходила подготовку в Новосибирске. По его словам, в учебной части военнослужащих «не обучали и не готовили для боев на передовой», пообещав, что их отправят в «комендантский батальон» на учениях.

29 декабря мобилизованных отправили в Донецк, часть из них — на передовую. После того как несколько военнослужащих из Тувы получили ранения, выяснилось, что их не приписали ни к какому подразделению Минобороны России. Солдат утверждает, что сейчас у них «нет командования», но подчеркивает, что воевать мобилизованные не отказываются.

«4 февраля 2023 года приехали военные из ДНР. В нас стреляли автоматами, заставляли отжиматься. Сказали, что мы живыми отсюда не выйдем. Говорили, что мы относимся к ним, к ДНР… Военная полиция приехала и побила нас», — заявил один из военнослужащих.

Когда военнослужащие начинают просить о чем-то, видеообращение сменяется кадрами с мобильного телефона, на которых вооруженные люди в военной форме валят на землю мужчину в камуфляже, стоящего перед ним на коленях, и, предположительно, избивают.

«Тайга.Инфо» также сообщила, что получила от читателей запись с мобилизованными из Тувы. Судя по фотографии в заметке издания и описанию видео, речь идет о том же ролике, который опубликовали «Азиаты России».

Кроме того, «Тайга.Инфо» получила видеозапись, сделанную, как предполагают журналисты, во время избиения со стороны милиции ДНР, а также аудиозапись на которой, как утверждается, говорит человек из «народной милиции», названный Батей. «Российская газета» называла мужчину с таким позывным «подполковником Вячеславом Губиным», отмечает издание. Полученные записи «Тайга. Инфо» не опубликовала.

На аудиозаписи Батя, пишет издание, рассказывает, как в 2014–2015 годах украинских военных «в карьер сбросили, а потом за своих принялись» — тех, «которые не слушались офицеров». «Товарищ генерал очень слезно просил меня, зная мой характер, когда я сюда к вам поехал: „Бать, пожалуйста, не убивай их. Все они родственники Шойгу. Сейчас ты их замочишь, а мамы и папы начнут наяривать дяде Шойгу“», — говорит человек на записи.

Как отмечает «Тайга.Инфо» голос рассказчика на аудио очень похож на голос Бати из сюжета «Российской газеты».

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Видеообращение мобилизованных прокомментировал глава Тувы Владислав Ховалыг. «Получил видеосообщение от наших мобилизованных, находящихся в Донецкой Народной Республике. Готовлю подробное обращение к руководству Министерства обороны России», — заявил он.

Ховалыг поручил связаться с родственниками мобилизованных, установить численность военных, количество раненых, где и какую помощь им оказывают. Руководитель республики попросил председателя правительства самопровозглашенной ДНР Виталия Хоценко проверить законность действий народной милиции, упомянутой в видео. Ховалыг также направил своих представителей в ДНР «для непосредственного разбирательства на месте».

«Со всей страны в рамках частичной мобилизации отцы, мужья, сыновья отправились защищать Отечество, выполнять задачи . Это вопиющий случай, дискредитирующий положение мобилизованных», — отметил глава Тувы.