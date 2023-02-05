Война Триста сорок седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 февраля читайте здесь, фотографии дня смотрите здесь.
Главные новости:
- Харьков подвергся обстрелу утром 5 февраля. Как заявили украинские власти, одна ракета попала в жилой дом, другая — в вуз. Есть пострадавшие.
- Глава Северной Осетии и сотрудники российских медиа попали под обстрел в Запорожской области.
- Канада отправила Украине первый из четырех танков Leopard 2.
- Начало действовать эмбарго на морские поставки российских нефтепродуктов в Евросоюз. Также вступили в силу два потолка цен на нефтепродукты из РФ.
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Британская газета The Guardian рассказала об участниках батальона «Братство», добровольческой группе украинского спецназа, которая борется с российским вторжением непосредственно на территории России. Газета отметила, что не может независимо подтвердить истории членов «Братства», но «они убедительны и заслуживают доверия».
Участники группы рассказали, что в рамках миссий перевозили на российскую территорию взрывчатку, которую оставляли в тайниках для «людей в России, готовых помочь украинцам».
В рамках другой операции, утверждает один из собеседников Guardian, участники группы обстреляли из ракетного комплекса вертолет, перевозивший высокопоставленных сотрудников МВД России. Также, по словам участника «Братства», он проводил операции в Белгороде (там в последние месяцы произошли взрывы на нескольких складах с боеприпасами).
Как отмечает Guardian, в конце декабря 2022 года четверых украинских диверсантов, входивших в «Братство», убили в Брянской области России.
По последним данным, из-за ракетного удара по Харькову пострадали четыре человека, сообщил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов.
По его словам, пострадал охранник высшего учебного заведения, в которое попала ракета. Ранее также сообщалось, что из-за попадания ракеты в жилой дом пострадали три человека.
В Харькове из-за ракетного удара полностью разрушено здание высшего учебного заведения, сообщает ICTV со ссылкой на государственную службу по ЧС Украины. На месте возник пожар на площади 50 квадратных метров.
Кроме того, как сообщалось ранее, еще одна ракета попала в фундамент жилого дома. Мэр Харькова Игорь Терехов заверил, что угрозы обрушения дома нет. Глава города утверждает, что поблизости нет никаких военных.
Депутат Курской областной думы Максим Васильев, который подвергся критике из-за новогоднего поздравления с пляжа в Мексике, заявил, что приехал на фронт. Вечером 4 февраля он опубликовал во «ВКонтакте» видео, снятое, как утверждается, в нескольких километрах от линии фронта. «Медуза» не может подтвердить подлинность записи.
На записи Васильев сообщил, что без проблем добрался до фронта, а за несколько часов «начал привыкать» к звукам взрывов и автоматических очередей. По его словам, на передовой он познакомился с мобилизованными и контрактниками. Васильев закончил запись словами «Победа будет за нами».
Ранее Васильев сообщил, что собирается поехать на войну волонтером «без оружия в руках». Он утверждал, что поездка на передовую была запланирована до того, как он подвергся критике из-за видео из Мексики.
В Донецкой области ночью под обстрел попал город Дружковка в Краматорском районе, сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, повреждения получили четыре многоэтажных здания и детский сад. Ранения получили пять человек.
По словам Кириленко, за последние сутки из-за российских ударов погибли четыре человека — трое в Бахмуте и один в Ямполе. Кроме того, за сутки 11 человек получили ранения.
4 февраля под обстрел в аннексированном Донецке попал многоквартирный жилой дом в Киевском районе города. По последним данным, из-за обстрела погибли три человека, сообщил назначенный Россией мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сообщил, что в северных кварталах Артемовска (Бахмута) «идут ожесточенные бои». Так он ответил на запрос российского издания Pravda.ru с просьбой прокомментировать сообщения о том, что ВСУ якобы отступают с севера города.
«В северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку. Конечно приятно, что СМИ желают отступления ВСУ, но этого не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных», — заявил Пригожин.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Министерство обороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине размышляет о снабжении ВСУ в Бахмуте.
- За последнюю неделю Россия продолжила добиваться небольших успехов в своих попытках окружить город Бахмут в Донбассе.
- Трассы M03 и H32 — две основные дороги в город для украинских защитников — теперь, вероятно, находятся под угрозой прямого огня после наступательных действий российских сил. В начале недели ЧВК Вагнера с большой вероятностью захватила второстепенную дорогу, связывающую Бахмут с городом Северск.
- Украинским силам по-прежнему доступны многочисленные альтернативные маршруты снабжения по пересеченной местности, но Бахмут становится все более изолированным.
В Харькове, по последним данным, из-за ракетного удара по жилому дому пострадали три человека, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.
По его словам, пострадали 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет. «Женщина госпитализирована с осколочными ранениями, мужчинам помощь оказали на месте», — рассказал Синегубов. Он отметил, что данные о пострадавших уточняются.
Местные телеграм-каналы сообщили, что ракета попала в жилой четырехэтажный дом, его «стены выстояли, но вылетели все окна».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенет заявил, что президент РФ Владимир Путин в начале войны пообещал не убивать президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Jurasalem Post.
Бенет заявил в интервью израильскому 12 каналу, что обсуждал это с Путиным, когда в марте 2022 года приезжал в Москву. По словам бывшего премьер-министра, Путин сказал: «Я не собираюсь убивать Зеленского». Бенет попросил, чтобы российский президент дал ему слово, и Путин повторил, что не станет этого делать.
После встречи с Путиным Бенет позвонил президенту Украины и сообщил, что тому не угрожает опасность. Бывший премьер-министр Израиля добавил, что все его действия были согласованы с США, Германией и Францией.
В марте 2022 года британская газета The Times сообщила, что за неделю Владимир Зеленский пережил минимум три попытки покушения. По данным издания, с заданием убить президента Украины в страну прибыли две группировки — наемники ЧВК Вагнера и чеченский спецназ — но их планам помешали сотрудники ФСБ, выступающие против войны.
В Харькове ракета попала в жилую застройку в центре города, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
По его словам, в одном из жилых домов возник пожар. Сообщается, что один человек пострадал.
Россиянин Яков Клоц — преподаватель русской литературы из Нью-Йорка — в конце января решил помочь студентам из Украины, России и Беларуси, пострадавшим от войны и репрессий, и оплатить их обучение в американских вузах. Для этого Клоц продает редкие издания тамиздата и книги более ста современных авторов, среди них — Светлана Алексиевич, Борис Акунин и Noize MC. «Медуза» поговорила с Яковом Клоцем.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк предупредил, что во власти произойдут кадровые перестановки. По его словам, накануне об этом депутатам сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук.
Железняк утверждает, что министр обороны Украины Алексей Резников может перейти на работу в министерство стратегических отраслей промышленности. На пост главы Минобороны рассматривают кандидатуру начальника военной разведки Кирилла Буданова, утверждает Железняк.
Канада отправила Украине первый из четырех танков Leopard 2, сообщила глава Минобороны Канады Анита Ананд.
«Сегодня самолет королевских военно-воздушных сил Канады вылетел из Галифакса с первым основным боевым танком Leopard 2, который Канада отправляет в Украину. Канада поддерживает народ Украины, и мы будем продолжать предоставлять вооруженным силам Украины технику, необходимую для победы», — написала Анита Ананд в твиттере.
По центру Харькова ударили две ракеты С-300, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, удар пришелся по Киевскому району Харькова.
«Информации о жертвах удара пока нет — на месте попадания ракет уже работает ГСЧС, разбирают завалы и проводят поисковую операцию», — сообщил Терехов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
С 5 февраля вступило в силу действие эмбарго на морские поставки российских нефтепродуктов в Евросоюз. Также вступили в силу два потолка цен на нефтепродукты из России, введенные ЕС и странами G7 на уровне 45 и 100 долларов.
Херсон
Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога.
Харьков и область обстреляли российские войска, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
По сообщениям местных телеграм-каналов, в центре Харькова слышали взрыв.
Глава Северной Осетии и сотрудники ТАСС и Первого канала попали под обстрел в Запорожской области
Как сообщает ТАСС, они попали под обстрел ВСУ, когда глава Северной Осетии Сергей Меняйло посещал позиции «осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов».
«После первого „прилета“ Сергей Меняйло вместе с корреспондентами и бойцами из республики укрылись в ближайшем блиндаже, который получил небольшие повреждения. Обошлось без жертв и пострадавших», — сообщает ТАСС.
Меняйло написал в телеграм-канале, что это «рядовой случай на территории боевых действий».
В июле 2022 года, как сообщали СМИ, кортеж Сергея Меняйло попал в засаду диверсионно-разведывательной группы на передовой в Запорожской области. Тогда Меняйло заявил, что никакой диверсионной группы никто не видел, а «обстрелы бывают» каждый день.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Российские силы наступают на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.
- ВСУ отразили атаки россиян в районах Кременной Шипиловки Луганской области, а также в районе Верхнекаменского, Благодатного, Красной Горы, Парасковиевки, Бахмута, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.
- В течение суток российские силы совершили 61 обстрел из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Херсона. Существует высокая угроза, что Россия нанесет удары по гражданским объектам на всей территории Украины.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем рассказывать обо всех важных событиях, связанных с войной в Украине.