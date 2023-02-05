Война Триста сорок седьмой день. Онлайн «Медузы»

новости

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 февраля читайте здесь, фотографии дня смотрите здесь.

Главные новости:

Харьков подвергся обстрелу утром 5 февраля. Как заявили украинские власти, одна ракета попала в жилой дом, другая — в вуз. Есть пострадавшие.

Глава Северной Осетии и сотрудники российских медиа попали под обстрел в Запорожской области.

Канада отправила Украине первый из четырех танков Leopard 2.

Начало действовать эмбарго на морские поставки российских нефтепродуктов в Евросоюз. Также вступили в силу два потолка цен на нефтепродукты из РФ.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

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