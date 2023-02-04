Война Триста сорок шестой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 3 февраля читайте здесь.

Главные новости:

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке украинских военных на «гражданский промышленный объект в Борисовке». В области бессрочно введен «желтый» уровень террористической опасности.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 2,2 миллиарда долларов. В него войдут ракеты дальностью до 150 километров.

ЕС согласовал потолок цен на российские нефтепродукты на уровне 100 долларов за баррель.

Официальные лица США и других западных стран считают, что число убитых и раненых российских военнослужащих в Украине приближается к 200 тысячам человек, сообщила The New York Times.

С начала войны приграничные регионы России подверглись обстрелам не меньше 350 раз. Погибли 36 человек, подсчитала «Новая газета Европа».

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

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