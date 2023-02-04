Война Триста сорок шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 3 февраля читайте здесь.
Главные новости:
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке украинских военных на «гражданский промышленный объект в Борисовке». В области бессрочно введен «желтый» уровень террористической опасности.
- США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 2,2 миллиарда долларов. В него войдут ракеты дальностью до 150 километров.
- ЕС согласовал потолок цен на российские нефтепродукты на уровне 100 долларов за баррель.
- Официальные лица США и других западных стран считают, что число убитых и раненых российских военнослужащих в Украине приближается к 200 тысячам человек, сообщила The New York Times.
- С начала войны приграничные регионы России подверглись обстрелам не меньше 350 раз. Погибли 36 человек, подсчитала «Новая газета Европа».
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
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Патриарх Московский Кирилл запретил в служении иерея Иоанна Коваля, клирика храма Андрея Первозванного в московском районе Люблино. Соответствующий указ опубликован на сайте московской епархии.
Священнику запретили вести службы «до окончания рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете города Москвы», сказано в указе Кирилла.
По данным профильного телеграм-канала «Христиане против войны!», Иоанна Коваля запретили в служении из-за доноса прихожан. Они заметили, что священник заменил слово «победа» на «мир» в молитве «О святой Руси», которую в сентябре 2022 года распространили по епархиям РПЦ для обязательного чтения.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке украинских военных на «гражданский промышленный объект в Борисовке», в результате которой начался пожар.
«Слава богу, что никто не пострадал, вовремя были эвакуированы сотрудники предприятия. Сейчас предпринимается все, чтобы ущерб был минимальный», — написал Гладков.
Абсолютно очевидна необходимость продолжения введения «желтого» уровня террористической опасности. Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным. Такое право, в соответствии с действующим законодательством, губернаторам предоставил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И я вынужден им воспользоваться.
Жители России 24,3 миллиона раз выезжали за пределы страны в 2022 году, сообщает «Новая газета Европа», ссылаясь на данные ФСБ России.
По подсчетам издания, россияне побили пятилетний рекорд по въездам в Армению, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Монголию. В 2022 году россияне выезжали в эти страны 8,4 миллиона раз ― на 4,7 миллиона больше, чем в 2021 году.
Как указывает «Новой газеты Европа», больше всего россиян выехали из страны в третьем квартале 2022 года, когда в России объявили мобилизацию. В июле-сентябре в сопредельные с Россией страны выехали 3,5 миллиона раз, в октябре-декабре ― еще 2,1 миллиона раз.
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