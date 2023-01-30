Минобороны РФ займется снабжением добровольческих формирований

Минобороны РФ возьмет на себя обеспечение добровольческих формирований вооружением, техникой, вещевым имуществом, продовольствием, а также будут оказывать их участникам медицинскую помощь. Об этом сообщается в проекте приказа ведомства, опубликованного на портале правовой информации. Согласно паспорту проекта, общественное обсуждение инициативы продлится с 28 января по 11 февраля.

В пояснительной записке утверждается, что исполнение приказа об обеспечении добровольцев за счет Минобороны РФ «не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета».

При этом в документе присутствует пункт о том, что добровольцы могут быть привлечены к материальной ответственности за ущерб, «причиненный по их вине государству при исполнении возложенных обязанностей».

В России после начала вторжения в Украину во многих регионах при поддержке местных властей и бизнеса стали формироваться «добровольческие батальоны». Кроме того, в военных действиях принимают участие наемники ЧВК Вагнера, многих из которых вербуют в российских колониях.

Российские провоенные телеграм-каналы считают, что в проекте приказа говорится именно о материальном обеспечении ЧВК Вагнера за счет государства, на отсутствие которого публично жаловался основатель этой структуры Евгений Пригожин.

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