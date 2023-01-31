Во Владимирской области мобилизованный уехал из части домой, но потом сам пришел в военную комендатуру. Его приговорили к году колонии-поселения

Житель Владимирской области Дмитрий Андрианов, призванный на военную службу в ходе мобилизации, покинул учебный центр и уехал домой, но через несколько дней сам пришел в военную комендатуру. Его обвинили в оставлении места службы в период военного времени или мобилизации (ч. 2.1 ст. 337 УК РФ) и приговорили к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор Андрианову, пишут «Довод» и «Медиазона», вынес Владимирский военный гарнизонный суд. В приговоре говорится, что Андрианов был мобилизован 15 октября, в армии он должен был служить поваром в звании рядового.

Через 10 дней, говорится в приговоре, Андрианов решил покинуть воинскую часть и уехать домой, «поскольку полагал, что занятия по боевой подготовке с личным составом не проводятся, а также потому, что он соскучился по дому», говорится в приговоре. Андрианов вышел из воинской части, сел на автобус на остановке возле КПП и уехал.

Добравшись домой в село Новобусино, сообщается в приговоре, мобилизованный «проводил время по своему усмотрению», но 4 ноября пришел в военную комендатуру города Ковров и признался, что самовольно оставил место службы.

Андрианов полностью признал вину и раскаялся, что суд принял во внимание при вынесении приговора. При этом суд не стал учитывать явку с повинной в качестве обстоятельства, смягчающего вину, так как командованию было известно о совершенном Андриановым преступлении, еще до того, как он явился в военкомат.

В тексте приговора подчеркивается, что Андрианов за время прохождения службы «о каких-либо тяжелых жизненных обстоятельствах не заявлял, на состояние своего здоровья не жаловался, насилие к тому никто не применял».

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После объявления в России в сентябре 2022 года «частичной мобилизации» в УК были особо прописаны случаи самовольного оставления места службы «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий». Суды уже неоднократно приговаривали мобилизованных, покинувших военные части, к разным срокам лишения свободы.

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