Из-за крупной аварии на электроподстанции Одесса и часть Одесского района остались без электричества второй раз за сутки

Одесса и часть Одесского района остались без электричества второй раз за сутки из-за «масштабной аварии» на одном из ключевых объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает « ».

Согласно ее пресс-службе, на одной из высоковольтных подстанций вышел из строя автотрансформатор, который ранее был восстановлен после российского обстрела. В «Укрэнерго» также заявили, что масштаб аварии «довольно существенный», поэтому в компании не берутся сказать, когда будет восстановлено энергоснабжение.

В свою очередь представитель Одесской администрации Сергей Братчук написал утром в своем телеграм-канале, что спасатели и энергетики пытаются устранить неполадки и вернуть электропитание как можно быстрее: «Надо набраться терпения. Поверьте, тем, кто сейчас ликвидирует эту аварию, гораздо сложнее, чем тем, кто находится из-за нее без света», — добавил он.

Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у министерства энергетики: «Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро восстановить энергопитание — в частности критической инфраструктуры — невозможно», — написал Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Накануне из-за подобной аварии были временно обесточены Суворовский, Приморский и Малиновский районы Одессы, а также часть Одесского района. Энергоснабжение восстановили к вечеру пятницы.

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С начала октября российская армия регулярно наносит массированные удары по территории Украины, задействуя как ракеты, так и беспилотники, которые закупает у Ирана. Зачастую целью таких ударов оказываются объекты энергетической инфраструктуры.

В ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что общий ущерб, нанесенный украинской энергосистеме, составляет более 70 миллиардов гривен (около 1,9 миллиарда долларов).

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