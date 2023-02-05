Министр обороны Украины Алексей Резников может уйти в отставку на следующей неделе, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе президента, кабинете министров и силовых ведомствах Украины.

По словам собеседников издания, сейчас команда Владимира Зеленского решает, куда перевести министра, поскольку «ни у кого в офисе президента Украины нет сомнений, что он должен остаться в команде». Среди прочих рассматривается вариант, что Резников, юрист по образованию, займет пост министра юстиции. Об этом же 1 февраля говорил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

При этом источники «РБК-Украина», которые также сообщили о возможной отставке Резникова, утверждают, что «разговоры о его переводе на должность министра юстиции не соответствуют действительности». Депутат Рады Ярослав Железняк ранее сообщил, что Резников может перейти на работу в министерство стратегических отраслей промышленности.

Собеседники обоих изданий говорят, что одним из возможных кандидатов на место главы Минобороны Украины рассматривается начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Сам Резников слухи о своем увольнении прокомментировал так:

Ни один чиновник не вечен в кресле. Следует быть готовым, что этот этап закончится. Решение, быть мне министром обороны или нет, принимает один человек — это президент Украины Владимир Зеленский. Он дает представление о назначении, а Верховная Рада назначает. Поэтому только по решению президента Украины я буду принимать те или иные решения. А дальше буду делать то, что мне предложит Зеленский. Я буду делать все для нашей победы. Моя профессия юриста позволяет мне думать оптимистично, что я найду себе интересный проект, чтобы не просто победить в этой войне, но и наказать военных РФ.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

В конце января в Украине после коррупционных скандалов были уволены несколько высокопоставленных чиновников. 1 февраля СБУ провела серию обысков как у чиновников, так и бизнесменов. В один из скандалов попало Минобороны Украины: ведомство обвинили в закупках продовольствия для военнослужащих по ценам в два-три раза дороже обычных розничных. Из-за этого ушел в отставку заместитель главы Минобороны Вячеслав Шаповалов, а также был уволен директор департамента госзакупок ведомства Богдан Хмельницкий, подписывавший контракты.

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