The Telegraph: британские власти планируют объявить ЧВК Вагнера террористической организацией

Министерство внутренних дел Великобритании прорабатывает планы по признанию террористической организацией, сообщает газета The Telegraph.

Согласно изданию, соответствующее решение британских властей поставит ЧВК Вагнера в один ряд с такими группировками, как «ИГИЛ» и «Аль-Каеда», что, в свою очередь, скажется на способности ЧВК привлекать деньги, если какие-либо активы или потоки доходов будут проходить через финансовые учреждения Великобритании.

Помимо этого, в случае признания британскими властями ЧВК Вагнера террористической организацией, в Великобритании уголовным преступлением станет не только сама принадлежность к этой структуре или посещение ее мероприятий, но и любая поддержка ЧВК и даже публичная демонстрация логотипа.

В данный момент, пишет газета, вопрос находится на ранней стадии обсуждения, но, согласно источникам изданиям, окончательное решение может быть принято достаточно быстро. Ожидается, что уже 6 февраля состоится обсуждение деятельности ЧВК в комитете по внешним делам Палаты общин британского парламента.

The Telegraph полагает, что власти Великобритании не будут комментировать ситуацию, пока не будет принято окончательное решение.

В конце января Министерство финансов США объявило ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией, а также ввел дополнительные санкции против формирования и компаний, связанных с ЧВК.

Бойцы ЧВК Вагнера принимают активное участие в боевых действиях в Украине, формально не подчиняясь Минобороны РФ. Кроме того, группировка действует в разных странах Африки. Из всех мест, где присутствуют бойцы ЧВК, поступают сообщения о многочисленных преступлениях, совершаемых «вагнеровцами».

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