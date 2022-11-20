Бойцы ЧВК Вагнера уже год находятся в Мали. Они совершают массовые убийства и грабят мирных жителей При этом наемники не смогли помочь властям страны в борьбе с их противниками. Главное из доклада проекта All Eyes On Wagner

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Плакаты, которые развесили в Бамако, столице Мали, во время демонстрации сторонников военной хунты, заключившей соглашение с ЧВК Вагнера. Фотография была опубликована в твиттере 16 января 2022 года. Когда она была сделана, неизвестно. На плакатах — портрет немецкого композитора Рихарда Вагнера, на растяжках — надписи «Вагнер» и «Спасибо, Россия» All Eyes On Wagner (AEOW)

Проект All Eyes On Wagner ( ) подготовил доклад о деятельности наемников в Мали в течение первого года пребывания военизированного формирования в стране. Аналитики собрали информацию из открытых источников, сообщений СМИ, свидетельств очевидцев и отчетов правозащитников о преступлениях российских наемников. В том числе о массовых убийствах, изнасилованиях, грабежах и нападениях на мирных жителей. В своем докладе авторы приходят к выводу, что вагнеровцы не только не помогли властям Мали бороться с повстанцами, но и усугубили ситуацию с безопасностью в стране.

Почему бойцы ЧВК Вагнера находятся в Мали и кто ими руководит

Последние 10 лет власти Мали ведут борьбу с исламистами, захватившими территории на севере страны. С 2013 года в стране находилась группировка французских военных, а затем и миротворцы ООН.

С 2020-го в Мали произошло два государственных переворота. В результате временным президентом стал полковник Ассими Гоита. В августе 2022 года, после того как отношения между Францией и малийской военной хунтой ухудшились, последние французские военные, участвовавшие в антитеррористической операции «Бархан», покинули Мали.

В сентябре 2021 года стало известно, что руководство Мали на фоне разрыва отношений с западными союзниками обсуждает возможность соглашения с ЧВК Вагнера. По данным западных СМИ, наемники должны были обучать малийских военных и обеспечивать защиту высокопоставленных чиновников. В МИД РФ фактически подтвердили сделку, при этом подчеркнув, что власти России не имеют к ней никакого отношения. На Западе решение разместить подразделения ЧВК в Мали осудили.

К тому моменту, сообщала «Русская служба Би-би-си», наемники уже были в Мали около месяца, а в начале сентября появились сообщения о гибели бойцов; тогда знакомый погибших подтвердил «Медузе» эту информацию.

При этом, отмечают авторы доклада, подготовкой общественного мнения к наращиванию влияния России в Мали политики и организации, связанные с создателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, начали заниматься за несколько месяцев до прибытия наемников.

В рамках одной из таких пророссийских кампаний на плакатах полковника Ассими Гоиту изобразили вместе с президентом России Владимиром Путиным. Оба одеты в военную форму и держат в руках оружие, а надпись на плакате сообщает, что жители Мали их «поддерживают».

Сам Пригожин в мае в ответ на запрос журналистов отрицал присутствие ЧВК в Мали, называя «легендой» само существование военной компании (в сентябре 2022 года он признал, что создал группу наемников в 2014 году). «Везде, где есть российские наемники, настоящие или вымышленные, они никогда не нарушают права человека», — добавил он.

По данным СМИ, на которые ссылаются авторы доклада, компании Alpha Development и Marko Mining, связанные с Пригожиным и созданные после развертывания ЧВК Вагнера в Мали, вели активную разведку золотых приисков в стране. Ранее сообщалось, что компании, аффилированные с Пригожиным, занимались поисками и разработкой золотых приисков в других странах Африки, где были замечены бойцы ЧВК.

Что делает ЧВК Вагнера в Африке В Ливии нашли планшет бойца ЧВК Вагнера с картой заминированных районов. А также документ с заявкой на технику, которая есть только у российской армии Главное из расследования «Би-би-си»

Согласно докладу, руководят подразделением наемников ЧВК Вагнера, переброшенных в Мали, 42-летний уроженец Приморского края Иван Маслов (позывной Мирон) и еще два командира. Их имена не называются.

Ранее Маслова с ЧВК связывала СБУ. В базе сайта «Миротворец» указывается, что Мирон принимал участие в штурме аэропорта Луганска летом 2014 года, а также мог быть непосредственным участником или свидетелем в 2018 году. На связь Маслова с ЧВК, по мнению исследователей, также указывает то, что его автомобиль зарегистрирован в Краснодаре, неподалеку от которого находится полигон наемников в Молькино.

Как установили исследователи, первую базу ЧВК Вагнера в Мали обустроили неподалеку от аэропорта в столице страны Бамако. Судя по спутниковым снимкам, лагерь здесь начали строить в ноябре 2021 года, а к концу сентября 2022-го на территории базы уже были заметны различные сооружения, в том числе бараки, несколько главных зданий и склады.

Спутниковые снимки строительства военного лагеря неподалеку от аэропорта в Бамако. Слева — март 2021 года, справа — ноябрь 2021 года Maxar for Google Earth / All Eyes On Wagner (AEOW)

Спутниковые снимки строительства военного лагеря неподалеку от аэропорта в Бамако. Слева — декабрь 2021 года, справа — февраль 2022 года Maxar for Google Earth / All Eyes On Wagner (AEOW)

База ЧВК Вагнера в Бамако. 30 сентября 2022 года CasusBelliIntel / All Eyes On Wagner (AEOW)

В течение года присутствие российских наемников в Мали расширялось. Данные и свидетельствуют, что к середине июля 2022 года в стране насчитывалось девять баз ЧВК, а операции с участием российских наемников проходили еще более чем в 32 точках в центре и на северо-востоке страны. В июне газета The New York Times со ссылкой на источник сообщала, что в Мали находится около тысячи российских наемников, развернувших в стране приблизительно 15 баз и блокпостов.

Наемники обосновались в некоторых деревнях и городах, в том числе Хомбори и Сегу, заняли военные базы в Менаке и Гао. Их присутствие было отмечено вблизи коридоров движения подразделений и «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» ( ), а также конвоев наркоторговцев.

В течение первого года в Мали российские наемники вместе с местными вооруженными силами ( ) участвовали в контртеррористических операциях, в том числе против повстанцев из JNIM. Во время таких операций произошло не менее шести инцидентов, в ходе которых бойцы совместной группировки погибли или пострадали от действий джихадистов, отмечают авторы доклада.

После того как вагнеровцы прибыли в страну, местные жители обвиняли наемников в убийствах, пытках, похищениях, грабежах, сексуализированном насилии и запугивании. Зачастую при участии местных военных. В исключительных случаях власти Мали расследуют подобные жалобы.

Базы и места операций ЧВК Вагнера в Мали по данным на 15 июля 2022 года Jules Duhamel / ACLED and MENASTREAM / All Eyes On Wagner (AEOW)

Массовые убийства в ходе «контртеррористических» операций

В докладе приводится несколько сообщений и свидетельств о массовых убийствах и внесудебных казнях, сексуализированном насилии (домогательства, изнасилования), произвольных арестах, грабежах и запугивании мирных жителей. Всего, согласно исследованию, вагнеровцев связывают более чем с 370 такими эпизодами. В большинстве случаев насилие было направлено против представителей народа , которых связывают с вооруженными исламскими группировками в Мали.

Так, среди самых известных и задокументированных правозащитниками случаев — массовые убийства жителей в и Муре, где в начале 2022 года, по самым осторожным оценкам, погибло более 330 мирных жителей.

Согласно свидетельствам, в феврале вагнеровцы и солдаты FAMa задержали несколько местных жителей, возвращавшихся с ярмарки. По данным авторов доклада, военные и вагнеровцы ездили по деревням, арестовывая местных жителей и совершая грабежи. Human Rights Watch сообщала, что около 40 человек были задержаны в ходе военных операций, а затем пропали без вести.

В начале марта в Догофри были найдены обгоревшие тела не менее 35 мужчин, среди которых опознали исчезнувших задержанных. Один из опрошенных правозащитниками местных жителей рассказал, что тела были свалены группами, у некоторых погибших были повязки на глазах, а руки связаны. По его словам, характер ранений указывал на то, что людей убили с применением огнестрельного и холодного оружия.

Еще не менее 300 человек были убиты в конце марта в ходе «контртеррористической» операции в городе Мура, который контролировали джихадисты. По словам свидетелей случившегося, утром 27 марта у городского рынка произошла перестрелка примерно 30 джихадистов с военными, прибывшими на вертолетах. В результате погибло несколько исламистов, мирных жителей и как минимум двое иностранных солдат. Предполагается, что это были российские наемники.

После этого, как утверждают очевидцы, военные в поисках выживших противников заблокировали выходы из города, убивая всех, кто пытался сбежать, задержали и допросили сотни мирных жителей, в основном мужчин. При задержаниях у них отбирали телефоны и другие ценности. Затем задержанных разделили на несколько групп и выборочно убивали. Выжившие рассказали, что представителей и заставляли копать братские могилы. По словам очевидцев, жертвами массового убийства стали как мирные жители, так и джихадисты, которые, спрятав оружие, пытались скрыться от военных.

Операция завершилась 31 марта. По данным правозащитников, в ней участвовало около 100 «белых» военных, говоривших не на французском языке. Местные жители предположили, что это были россияне из ЧВК Вагнера. Джихадисты также возложили ответственность за массовые убийства на вагнеровцев и бойцов FAMa.

В свою очередь власти Мали отчитались об успешной «контртеррористической» операции. Минобороны страны заявило, что с 23 по 31 марта было убито 203 «террориста» и еще 51 человек арестован. О жертвах среди гражданских ведомство не упомянуло.

Наемники из России садятся в вертолет на севере Мали. Фотография сделана французскими военными 21 апреля 2022 года French Army / AP / Scanpix / LETA

Участники проекта AEOW поговорили со свидетелем еще одного убийства, к которому причастны наемники ЧВК Вагнера в Мали. Так, 30 октября в соцсетях появились сообщения об операции военных в деревне Гельди в округе Тененку. Источник сообщил аналитикам, что после того как три вертолета высадились у поселения, бойцы FAMa и российские наемники окружили Гельди и открыли стрельбу.

Как утверждает очевидец, военные сожгли два склада запчастей, обвинив их владельцев в сотрудничестве с террористами, а также ходили по домам. В результате операции было убито несколько человек, связанных с вооруженными группировками, и не менее 13 мирных жителей, выяснили аналитики. Большое количество гражданских и «радикалов» было арестовано.

Авторы доклада также приводят несколько случаев, когда российские наемники пытались переложить ответственность за массовые убийства на французских солдат.

Так, 21 апреля в соцсетях распространили сообщения о том, что у военной базы в Госси после ухода французских военных найдено массовое захоронение. Как отмечается в докладе, братскую могилу пытались связать с новостями о том, что накануне французские силы задержали шестерых человек неподалеку от базы в ходе контртеррористической операции. Французское командование отмечало, что после допроса задержанных отпустят или передадут властям Мали. Вскоре двое из них оказались на свободе.

Журналисты, аналитики и французский Генштаб пришли к выводу, что аккаунт в твиттере, который первым сообщил об этом, был фейковым и мог быть связан с российскими троллями или наемниками.

В пользу этой версии, считают аналитики, говорит то, что французы покинули базу, передав ее FAMa 19 апреля. На следующий день в Госси появились малийские военные и российские наемники, показали снимки с беспилотников, опубликованные Францией после попытки дискредитации ее военных.

21 апреля французский беспилотник заснял, как «белые» люди в военной форме свозят тела погибших к базе и засыпают их песком, а затем фотографируют массовое захоронение. При этом ракурс, с которого попавший на запись человек делает снимок, совпадает с ракурсом фотографии братской могилы, опубликованной в соцсетях.

Люди в форме закапывают тела. Съемка с французского беспилотника RFI

Люди в форме фотографируют массовое захоронение. Съемка с французского беспилотника RFI

Авторы доклада предполагают, что среди погибших, которых похоронили у Госси, могли быть задержанные 19 апреля на рынке в городе Хомбори, примерно в часе езды от военной базы. По информации «Врачей без границ» и AEOW, в тот день в Хомбори произошла стрельба и аресты, а в результате взрыва автомобиля FAMа погиб вагнеровец, что может свидетельствовать об участии наемников в операции. Официально в FAMа заявили, что в тот день военные проводили «контртеррористическую» операцию в Хомбори.

Внесудебные казни, сексуализированное насилие и запугивание мирных жителей

В начале мая AEOW получили от анонимного источника фотографии, которые распространили в закрытых каналах WhatsApp несколькими месяцами ранее. На снимках видны тела двух убитых мужчин. По словам источника, убийство, как предполагается, произошло 27 марта на дороге между населенными пунктами Йирма и Серма в округе Дуэнца в центральной части Мали.

В то же время сообщалось о военных операциях и насилии в отношении местного населения в районе предполагаемого убийства. В частности, 22 марта, говорится в докладе, произошло нападение на лагерь Бони, за которым последовали операции против предполагаемых террористов в районе Серма. Минобороны Мали заявляло о столкновениях с джихадистами на территории округа 28 марта.

В свою очередь малийская неправительственная организация «Кидаль» заявила о насилии, совершенном «белыми» русскоязычными людьми в отношении населения этого района 27 марта.

Проанализировав детали фотографий, аналитики пришли к выводу, что убитые, скорее всего, были бойцами JNIM и погибли при вооруженном столкновении с солдатами FAMa и вагнеровцами. Судя по снимкам, предполагаемые джихадисты в момент встречи с военными ехали на мотоциклах. При себе у них было оружие.

Внимание. Текст под кнопкой содержит описание жестокого убийства.

В AEOW пришли к выводу, что убитые были застрелены: на телах видны пятна крови в области живота. При этом один из мужчин мог быть пойман живым и избит, прежде чем его застрелили, — об этом свидетельствуют пятна крови на лице и связанные руки. После убийства, судя по одной из фотографий, ему отрезали голову и, вероятно, гениталии.

На фотографии также попали пять человек — двое из них чернокожие. Авторы доклада считают, что один из них, вероятно, боец FAMa — на это указывает его форма. Еще двоих невозможно опознать, поскольку они носят обмундирование и вооружение без узнаваемых деталей. Пятый — «белый» военный — одет в куртку и штаны с камуфляжным рисунком «Мультикам». В форме такой расцветки, в частности, были замечены бойцы ЧВК Вагнера в Сегу, на северо-востоке Мали, в январе 2022 года. Аналитики полагают, что это и был вагнеровец.

Предполагаемый боец ЧВК Вагнера в камуфляже «Мультикам». Март 2022 года. All Eyes On Wagner (AEOW) Наемники ЧВК Вагнера в Сегу. Январь 2022 года All Eyes On Wagner (AEOW)

AEOW исключает, что на фотографиях с убитыми могли быть французские солдаты, поскольку с декабря 2021 года власти Мали запретили им проводить операции в определенных районах страны. В том числе в том, где произошло убийство.

В своем докладе AEOW отмечает, что жители Госси и Хомбори боятся, что их могут задержать на местных рынках и подвергнуть пыткам.

Как утверждают несколько источников из Мали, наемники ЧВК Вагнера грабили жителей деревень, отбирая ценности и деньги. По сообщениям СМИ, иногда бойцы даже занимали дома местных жителей без согласия их владельцев. При этом, утверждается в докладе, в некоторых случаях, чтобы избежать утечек информации, наемники отключали связь в населенных пунктах.

В сентябре в местных каналах WhatsApp российских бойцов обвиняли в нападении на конвой, перевозивший золото. Утверждается, что при нападении водители машин конвоя получили ранения и были связаны. AEOW предполагает, что власти Мали оказались не в состоянии ежемесячно платить наемникам за их услуги. Источники «Медузы» это подтвердили.

Тогда же в ходе операции в районе Мопти, как сообщали СМИ, бойцы FAMa вместе с российскими наемниками напали на женщин из деревни Ниа Оро. Вагнеровцы заставили их раздеться и фотографироваться с ними, после чего несколько местных жительниц подверглись сексуализированному насилию. После огласки малийская армия объявила о расследовании случившегося.

Участие ЧВК Вагнера в конфликте не привело к существенным успехам, а лишь способствовало его эскалации и росту насилия в Мали

Участие вагнеровцев в «контртеррористических» операциях властей Мали не привело к успеху этих операций, говорится в докладе. Более того, присутствие ЧВК Вагнера усугубило ситуацию с безопасностью в стране.

В мае ООН сообщала, что количество нарушений прав человека, совершенных малийскими военными против мирных жителей, увеличилось в 10 раз в период с конца 2021 года по первый квартал 2022 года. По оценкам ACLED, с января по апрель бойцы FAMa и ЧВК Вагнера убили не менее 456 мирных жителей.

В октябре США заявили, что после прибытия российских наемников количество терактов в Мали только выросло: за последние полгода их стало на 30% больше.

Из-за продолжающегося конфликта малийцы вынуждены покидать страну. В частности, они уезжают в соседнюю Мавританию. Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в приграничных районах страны с января по сентябрь 2022 года поселилось более 15 тысяч граждан Мали (общая численность населения Мали — 21,7 миллиона человек).

О ЧВК Вагнера на войне в Украине

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О ЧВК Вагнера на войне в Украине

Грубо говоря, мы начали войну Как отправка ЧВК Вагнера на фронт помогла Пригожину наладить отношения с Путиным — и что такое «собянинский полк». Расследование «Медузы» о наемниках на войне в Украине