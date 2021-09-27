«Русская служба Би-би-си»: в ЧВК Вагнера перестали принимать выходцев из ДНР, ЛНР и Крыма

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Частная военная компания (ЧВК) Вагнера начала набор новых наемников, предположительно, для работы в Мали, сообщила «Русская служба Би-би-си». Набор ведут на полигоне Молькино в Краснодарском крае, рассказали два источника издания.

В пабликах, связанных с ЧВК Вагнера, стали публиковать соответствующие объявления. В сообщениях среди прочего говорится, что в ЧВК не принимают граждан Грузии, а также всех, кто родился на территории , в том числе уроженцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма.

«Би-би-си» отмечает, что последнее основание для отказа «вызывает определенное возмущение у многих участников боевых действий на востоке Украины».

25 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что власти Мали «обратились к частной военной компании из России» после того, как Франция решила сократить число миротворцев в Мали. Лавров не уточнил название частной военной компании. Ранее западные страны говорили, что готовы вывести своих миротворцев из Мали, если власти этой африканской страны пригласят к себе ЧВК Вагнера.

Один из участников ЧВК Вагнера сказал «Би-би-си» в конце августа, что частная военная компания «уже сейчас заходит» в Мали. В начале сентября в сети появились сообщения о гибели участников ЧВК Вагнера в Мали; тогда знакомый погибших подтвердил «Медузе» эту информацию.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой