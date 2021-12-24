15 стран Европы и Канада осудили размещение наемников ЧВК Вагнера в Мали

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Развертывание в Мали частной военной компании Вагнера может ухудшить ситуацию с безопасностью в Западной Африке и ситуацию с правами человека в самой стране. Об этом говорится в совместном коммюнике Франции и 15 других государств, опубликованном на сайте французского МИД.

Страны выразили сожаление, что переходные власти Мали решили использовать «и без того ограниченные государственные средства» для оплаты иностранных наемников, а не для поддержки собственных вооруженных сил и госструктур, работающих на благо жителей страны.

Авторы коммюнике также обратились к России, которая, по их данным, материально поддерживает развертывание ЧВК Вагнера в Мали. Они призвали Москву вернуться к «ответственному и конструктивному поведению» в регионе.

Заявление подписали Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Испания, Канада, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Франция, Чехия, Швеция и Эстония. Они пообещали поддерживать борьбу с терроризмом и защищать мирное население Мали, а также призвали ее руководство провести реформы и восстановить конституционный порядок с помощью выборов.

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О том, что руководство Мали обсуждает возможность соглашения с ЧВК Вагнера, стало известно в сентябре. При этом один из участников ЧВК говорил «Русской службе Би-би-си» в конце августа, что группа «уже сейчас заходит» в Мали.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, сообщал, что власти Мали «обратились к частной военной компании из России» после того, как Франция решила сократить число миротворцев в стране. Он подчеркивал, что российские власти не имеют отношения к сделке.

В декабре Евросоюз ввел санкции в отношении ЧВК Вагнера, а также людей и компаний, которые с ней связаны. В ЕС считают, что ЧВК ответственна за нарушения прав человека, включая пытки и внесудебные казни, в Сирии, Ливии, ЦАР, Судане, Мозамбике и Украине.

США призвали переходное правительство Мали отказаться от сделки по размещению на своей территории ЧВК Вагнера.

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