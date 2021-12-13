Евросоюз ввел санкции против ЧВК Вагнера из-за ее деятельности в Сирии, Украине и Ливии

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Совет ЕС по иностранным делам официально объявил о санкциях в отношении частной военной компании Вагнера, а также связанных с ней физических лиц и компаний. Об этом говорится в Официальном журнале Евросоюза.

«Группа Вагнера несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в Сирии, Ливии, ЦАР, Судане, Мозамбике и Украине, включая пытки, внесудебные казни и убийства», — сообщается в документе.

В санкционный список попали три энергетические компании из России, которые работают в нефтегазовом секторе Сирии: «Евро полис», «Велада», «Меркурий».

В частности, «Евро полис» «используется как прикрытие для ЧВК Вагнера», считают в Брюсселе. Компания работает по контрактам с правительством Сирии и получает четверть выручки от эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, «захваченных ЧВК», говорится в документе.

ЕС также ввел ограничения в отношении предполагаемых руководителей ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина (позывной «Вагнер») и Андрея Трошева («Седой), командиров Александра Кузнецова („Ратибор“), Андрея Богатова („Бродяга“) и Валерия Захарова, а также бойцов Сергея Щербакова, Станислава Дычко и .

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