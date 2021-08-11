В Ливии нашли планшет бойца ЧВК Вагнера с картой заминированных районов. А также документ с заявкой на технику, которая есть только у российской армии Главное из расследования «Би-би-си»

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Операция по разминированию района к югу от Триполи, столицы Ливии. 15 июня 2020 года Mahmud Turkia / AFP / Scanpix / LETA

Журналисты «Би-би-си» из арабской и русской служб издания выпустили расследование о деятельности частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Ливии. Во многом оно строится на данных из планшета на базе Android, который нашли в зоне боевых действий на западе Ливии. В феврале планшет Samsung изданию передал местный источник.

Авторы расследования предположили, что планшет принадлежал одному из российских наемников, на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара против Правительства национального согласия, признанного ООН. Журналисты переправили устройство в Лондон, где поместили в специальный чехол, который блокирует сигнал и не позволяет отследить местоположение планшета или дистанционно стереть данные.

Журналисты получили доступ к данным на планшете (каким образом, не уточняется). На устройстве нашли десятки файлов, в том числе инструкции и схемы мин и артиллерийских снарядов на русском языке, сведения об установке противопехотных мин и изготовлении самодельных взрывных устройств, фотографии съемки с разведывательных беспилотников. Кроме того, на планшете обнаружили несколько книг: мемуары Адольфа Гитлера «Моя борьба», признанные в России экстремистскими, а также романы серии «Игра престолов» и руководство по виноделию.

Среди прочего на устройстве оказались военные карты зон боевых действий с пометками на русском языке. Часть пометок — это красные точки с, предположительно, позывными бойцов ЧВК Вагнера. Предполагается, что так отметили места, за которые отвечают те или иные наемники. Среди прочего журналисты нашли позывной «Метла», который может принадлежать 36-летнему российскому гражданину Федору Метелкину родом с Северного Кавказа.

На одной из карт позывной «Метла» есть среди черных точек, которыми обозначены заминированные позиции. Всего на карте насчитали 35 черных точек, большинство из них расположены в жилых районах Айн-Зары к югу от Триполи. «Би-би-си» передала полученные данные о заминированных районах некоммерческой организации, которая разминирует территорию Ливии.

На одной из карт отмечена деревня Эспиа, расположенная в 45 километрах к югу от Триполи. В сентябре 2019 года в этой деревне похитили семью из пяти человек, троих из них убили. Один из выживших разглядел лица похитителей и, когда журналисты «Би-би-си» показали ему фотографии нескольких бойцов «Вагнера» в Ливии, опознал в одном из них Владимира Анданова, известного по позывному «Ваха». Издание указывает, что спустя несколько часов после похищения в деревне солдаты правительственных войск разместили в интернете фотографию Анданова.

Друзья Владимира Анданова, с которыми поговорили журналисты, отрицают, что он ездил в Ливию с ЧВК Вагнера. Пытались ли авторы расследования поговорить с Федором Метелкиным или его знакомыми, не уточняется.

Авторы расследования также получили документы ЧВК Вагнера — с заказом на поставку военной техники, стоящей на вооружении только у российской армии

Кроме планшета источник «Би-би-си» в ливийской разведке, изучающий операции «Вагнера» в стране, передал журналистам 10-страничный документ — заявку на вооружение и технику, подписанную 19 января 2020 года. Автор заявки просит поставить шесть бронемашин, четыре танка, 12 грузовиков, 44 внедорожных бронированных автомобиля, 270 автоматов Калашникова, оптические приборы, высокотехнологичные радары, шлемы, комплекты личной защиты и медикаменты.

Эксперт по безопасности Крис Кобб-Смит, опрошенный изданием, сказал, что сомневается, что какая-либо другая частная военная компания пользуется хотя бы приблизительно такой же поддержкой, что и ЧВК Вагнера. Он отметил, что многие из перечисленных позиций — это современная техника, которая стоит на вооружении только российской армии. «Это предполагает не только доступ к значительному бюджету, но и полномочия запрашивать новейшие стратегически важные, если не секретные, технологии», — сказал эксперт.

В верхней части документа написано «Утверждаю», а вместо подписи стоят инициалы Д. У. и цифра 9. Такие же инициалы встречались на других ливийских документах. «Би-би-си» предполагает, что это инициалы бывшего командира отряда спецназа ГРУ России Дмитрия Уткина — основателя ЧВК, известного по позывному Вагнер. Его же называют «Девятый».

«Би-би-си» выяснило, что в ЧВК Вагнера ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

ЧВК Вагнера стала известна в 2014 году во время боев в Донбассе. В 2016 году бойцы ЧВК воевали против террористической организации в Сирии. Командировки в другие зоны боевых действий стали привычной практикой для «вагнеровцев», пишет «Би-би-си». Один из бывших бойцов группы рассказал журналистам, что во время боевых действий в Ливии с сентября 2019 года по июль 2020 года в стране находились до 1000 бойцов Вагнера.

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Как минимум с апреля 2021 года, выяснили участники расследования, в ЧВК Вагнера ужесточили условия приема в группу. Теперь, по данным «Би-би-си», все бойцы в обязательном порядке должны сделать прививку от коронавируса. Кроме того, новым условием для трудоустройства стали хорошие зубы. По словам источников издания, нескольким наемникам из-за этого пришлось удалить по три-четыре зуба.

ЧВК Вагнера неоднократно связывали с петербургским бизнесменом , он это последовательно отрицал. В беседе с «Би-би-си» он вновь заявил, что не связан с наемниками. «Я ничего не слышал о нарушении прав человека в Ливии со стороны россиян и уверен, что это абсолютная ложь», — добавил он.

Бизнесмен Евгений Пригожин (второй справа), единственный человек в штатском, на встрече российских военных и главы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, прошедшей 7 ноября 2018 года. На встрече присутствовал министр обороны РФ Сергей Шойгу (пятый слева) AP / Scanpix / LETA

В МИД России, в свою очередь, сказали, что раньше уже комментировали эту тему. Так, в июне 2020 года в министерстве говорили, что информация о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК Вагнера «большей частью построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики России на ливийском направлении».

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Пересказал Александр Бакланов