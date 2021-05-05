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Беженцы и колонна миротворцев ООН на окраине города Бангасу в Центральноафриканской Республике. 3 февраля 2021 года. Alexis Huguet / AFP / Scanpix / LETA

Российские военные «инструкторы», которые сражаются на стороне правительственной армии в Центральноафриканской Республике, грабят и убивают мирных жителей, а также совершают групповые изнасилования. Об этом говорится в расследовании, опубликованном общественным Международным французским радио (RFI), которое ссылается на рассказы местных жителей и документы рабочей группы ООН по вопросу об использовании наемников.

31 марта эта рабочая группа впервые официально «выразила тревогу» в связи с широким использовании властями ЦАР частных военных компаний. В пресс-релизе группы упоминаются три российские организации: ЧВК Вагнера, компания Sewa Security Services, считающаяся филиалом ЧВК Вагнера в республике, а также Lobaye Invest SARLU — формально это горнодобывающая компания, основанная в ЦАР в 2017 году.

В общей сложности в гражданской войне между официальным правительством ЦАР и группировками повстанцев, которая идет в стране с 2012 года, участвуют от 800 до 2000 российских наемников, утверждают источники RFI. Российское посольство в стране признает, что в ЦАР находятся 535 российских «инструкторов», которые, по словам дипломатов, не принимают прямого участия в боевых действиях, за исключением случаев, когда на них нападают.

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Однако именно россияне, как считают многие в республике, сыграли решающую роль в правительственном контрнаступлении в 2020-2021 годах, позволившем отбить у повстанцев большинство крупных городов страны, отмечает RFI.

Во внутренних отчетах представителей ООН, с которыми ознакомилось RFI, перечислено не менее сотни случаев нарушений прав человека и международного гуманитарного права, совершенных армией ЦАР совместно с российскими союзниками (или только одними россиянами) в период с 1 января по середину апреля 2021 года. В отчетах упомянуты 26 внесудебных казней, 5 изнасилований, а также 27 случаев произвольных арестов и лишения свободы.

Например, после того, как армия ЦАР вместе с российскими «инструкторами» в декабре 2020 года отбила у повстанцев город Бамбари, они ворвались в мечеть, где прятались как боевики, так и мирные жители — в том числе женщины и дети. Войдя в мечеть, россияне, как утверждает свидетель этих событий, начали «стрелять во все стороны», а затем без суда казнили троих молодых людей. Кроме того, после захвата Бамбари в городе начались массовые произвольные аресты. Арестованные пропали без вести, рассказали RFI их родственники.

Во время другого инцидента россияне в декабре 2020 года обстреляли грузовик, который не остановился у блокпоста на дороге, ведущей в столицу страны город Банги. В результате, говорится в докладе ООН, трое гражданских лиц были убиты и 15 ранены. Позже свидетель, находившийся в машине и получивший четыре огнестрельных ранения, заявил, что грузовик не остановился вовремя из-за технической неисправности.

Также ООН задокументировала несколько случаев сексуального насилия, к которым могут быть причастны россияне. 20-летняя жительница ЦАР рассказала RFI, что несколько говоривших по-русски мужчин 15 февраля обманом усадили ее в машину и увезли в неизвестное место, где насиловали всю ночь. «Они мучили меня, как животное. Я не понимаю. Я такой же человек, как они, — заявила женщина. — Я думала, русские здесь для того, чтобы помочь нам».

Наконец, местные жители обвиняют россиян в грабежах и поджогах домов. «Они даже убивают свиней. Они не покупают еду. Когда им хочется поесть, они убивают животных, которых держат люди», — заявил RFI один из местных жителей. А в городе Бенцамбе — родном для экс-президента страны и одного из лидеров повстанцев Франсуа Бозизе — были сожжены 120 домов, включая семейный дом бывшего президента. «Русские сожгли все дома», — сказал житель Бенцамбе.

Как отмечает RFI, чрезвычайное положение в республике и связанный с ним запрет на передвижение по стране затрудняют расследование и сбор доказательств. Кроме того, в ЦАР невозможно критиковать действия россиян, не рискуя автоматически превратиться в противника политики правительства или даже сообщника повстанцев.

Получить комментарии от перечисленных в расследовании российских организаций в ЦАР французскому изданию не удалось. В свою очередь, посольство России в ЦАР описало выводы рабочей группы ООН как «спекуляцию» и призвало ее «сосредоточиться на расследовании преступлений, совершенных наемниками вооруженных формирований». Также в посольстве заявили, что «российские инструкторы — не наемники», поскольку прибыли в ЦАР по официальному запросу властей страны и после уведомления Совета безопасности ООН.

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