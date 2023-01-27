WSJ: Роман Абрамович остается посредником между Путиным и властями Украины, но его роль в переговорах ослабла

Российский бизнесмен Роман Абрамович, принимавший участие в мирных переговорах между Россией и Украиной, продолжает участвовать в контактах между странами, но теперь его роль сводится к переговорам по обмену пленными или «зерновой сделке». Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, посвященной миллиардеру.

Абрамович остается приемлемым посредником для президента РФ Владимира Путина, Украины и ее союзников, говорят источники газеты. Они утверждают, что с начала войны в Украине Абрамович лично встречался с Путиным и несколько раз разговаривал с ним по телефону. У бизнесмена также есть прямая связь с главой администрации президента РФ Антоном Вайно.

По словам собеседников издания, Абрамович доводит до Путина позицию Киева, а затем доносит точку зрения Кремля до украинской стороны. В том числе он помогает с небольшими обменами пленных каждые несколько недель, пишет The Wall Street Journal.

Украинские и западные чиновники заявили The Wall Street Journal, что больше не ждут, что Абрамович сыграет ключевую роль посредника в диалоге между воюющими странами. Более того, его мотивы вызывают сомнения у представителей Запада, которые видят в них попытки добиться отмены санкций. При том США пока воздерживаются от включения бизнесмена в санкционный список вслед за Великобританией, Канадой и Евросоюзом.

В комментарии газете советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в дискуссиях между Россией и Украиной Абрамович «может сыграть определенную роль при необходимости вмешаться в некоторые вопросы». «Но это не та роль посредника, которая была у него в первых раундах переговорного процесса», — отметил он.

После российского вторжения в Украину Роман Абрамович попал в число россиян, в отношении которых Великобритания, ЕС и Канада ввели санкции. Бизнесмен пытался оспорить ограничения.

При этом Абрамович не был включен в санкционный список США. По сообщениям СМИ, Украина попросила Белый дом не вводить против него санкции после того, как бизнесмен стал неофициальным посредником в мирных переговорах, которые представители Украины и России проводили в Турции вскоре после начала войны.

По данным Financial Times, президент России Путин лично «благословил» Абрамовича выступить посредником в мирных переговорах. В Кремле говорили, что бизнесмен не входит в число официальных российских переговорщиков, но участвует в обеспечении контактов между Москвой и Киевом.

Украина сама недавно добавила Абрамовича в свои санкционные списки, но действие ограничений приостановлено до завершения обмена пленными. Об участии российского миллиардера в процессе обмена, в том числе защитников «Азовстали», сообщали британские СМИ.