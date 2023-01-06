The Guardian: перед началом войны Роман Абрамович передал свои активы детям, чтобы избежать санкций Выводы издания основаны на документах кипрской компании, переданных журналистам хакерами

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Suzanne Plunkett / Reuters / Scanpix / LETA

Перед самым началом полномасштабного вторжения в Украину Роман Абрамович избавился от значительной части своих активов, распределив их между своими детьми. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на электронные документы кипрской компании MeritServus, которые изданию передали анонимные хакеры, называющие себя Freaky crew. Сами документы издание не публикует.

По утверждению The Guardian, до февраля Абрамович был единственным бенефициаром как минимум 10 трастов на Кипре и Джерси. Однако 4 февраля, практически одним днем, в структуру владения начали вноситься изменения, которые сделали основными бенефициарами трастов семерых детей Абрамовича. Судя по документам, на которые ссылается издание, в результате изменений дети миллиардера стали бенефициарами восьми трастов с коллективной долей в 51%, еще двух — с долей в 100%.

Суммарно этим трастам принадлежит имущество стоимостью не менее четырех миллиардов долларов, сообщает издание. Активы, о которых идет речь, включают как акции крупных российских компаний, так и физические объекты — например, суперяхту Eclipse, имеющую девять палуб и две вертолетные площадки.

По мнению The Guardian, изменения в структуре владения имуществом Абрамовича могут осложнить усилия по обеспечению соблюдения санкций и потенциально сорвать попытки заморозить активы, ранее считавшиеся принадлежащими ему. Анонимные эксперты, с которыми поговорило издание, заявили, что реорганизация трастов может создать проблемы для властей, которые сейчас преследуют активы, давно считавшиеся собственностью Абрамовича.

Правительства Великобритании и ЕС ввели против Абрамовича санкции за то, что он якобы извлекает выгоду из близких отношений с президентом России Владимиром Путиным. Однако Абрамович, имеющий российское, израильское и португальское гражданство, не был включен в санкционный список США. По сообщениям СМИ, Украина попросила Белый дом не вводить против него санкции после того, как бизнесмен стал неофициальным посредником в мирных переговорах, которые представители Украины и России проводили в Турции вскоре после начала войны.

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Почему Роман Абрамович участвует в переговорах России и Украины? Путин ему доверяет? И правда ли он что-то решает? Пересказ статьи Financial Times

Подробнее о роли Абрамовича в переговорах

Почему Роман Абрамович участвует в переговорах России и Украины? Путин ему доверяет? И правда ли он что-то решает? Пересказ статьи Financial Times