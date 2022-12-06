В Белгородской и Курской областях начали создавать отряды территориальной обороны

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В Белгородской области создаются отряды территориальной обороны из добровольцев. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, в батальоны могут вступить люди, которые по возрасту или состоянию здоровья не могут быть призваны в войска, но «имеют боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи».

Гладков заявил, что тренировать добровольцев будут «опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт».

О создании аналогичного формирования — народной дружины «Патриот» — также сообщил губернатор соседней Курской области Роман Старовойт. «Добровольцы после серьезного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию региона. Приглашаем всех желающих присоединяться», — написал он в телеграме.

Организация отрядов территориальной обороны в регионах со , к которым относятся Белгородская и Курская области, предусмотрена соответствующим указом президента РФ Владимира Путина. Решение о необходимости создания таких отрядов принимают губернаторы регионов.

Читайте также

Путин ввел «полное» военное положение на аннексированных территориях. А по всей России — «частичное». Рассказываем, чем это грозит жителям разных регионов И почему указ президента, похоже, противоречит закону

Читайте также

Путин ввел «полное» военное положение на аннексированных территориях. А по всей России — «частичное». Рассказываем, чем это грозит жителям разных регионов И почему указ президента, похоже, противоречит закону