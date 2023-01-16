Министр обороны Великобритании объявил о пакете помощи Украине, который «позволит перейти от сдерживания к изгнанию российских войск»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес представил в парламенте новый пакет помощи Украине.

Глава Минобороны Великобритании рассказал, что в него войдут не только 14 танков Challenger 2, которые премьер-министр Риши Сунак ранее пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, но другая бронетехника, в том числе бронетранспортер FV-432, известный как «Бульдог», и самоходные гаубицы AS90, а также снаряды к ним.

Этот пакет военной помощи, подчеркнул Уоллес, значительно увеличит возможности украинских войск. «Это означает, что они могут перейти от сопротивления к изгнанию российских войск с украинской земли», — заявил глава Минобороны Великобритании, обращаясь к парламенту.

Уоллес подчеркнул, что Великобритания станет первой страной, которая передаст Украине западные основные боевые танки.

15 января The Daily Mirror написала, что Лондон также отправит Киеву ударные вертолеты Apache, оснащенные управляемыми ракетами Hellfire. Однако через несколько часов статья была удалена с сайта, а Минобороны Великобритании заявило, что содержащиеся в ней сведения не соответствуют действительности.

Читайте также

Запад хочет быстрее отправить Украине танки, но партнеры по НАТО не могут решиться на первый шаг Киев заявил, что для наступления ему нужны 300 танков

Читайте также

Запад хочет быстрее отправить Украине танки, но партнеры по НАТО не могут решиться на первый шаг Киев заявил, что для наступления ему нужны 300 танков