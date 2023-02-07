Команда Навального обнаружила зарубежные активы у главного конструктора завода «Союз», выпускающего двигатели для ракет Х-22, которыми обстреливают Украину

Соратники Алексея Навального нашли зарубежные активы у Мкртича Окрояна, главного конструктора завода «Союз», который в числе прочего выпускает двигатели для крылатых ракет Х-22. В середине января одна из таких ракет попала в жилой дом в Днепре.

Согласно расследованию, 28-летней дочери Мкртича Окрояна Анне принадлежит особняк в графстве Суррей в Великобритании, который был приобретен в 2020 году за шесть миллионов фунтов (около 500 миллионов рублей). При этом соратники Навального отмечают, что сам Окроян, а также его жена, сын и дочь указывали адрес особняка в документах их британской компании Bento Minerals Europe Limited, которая продает бентонитовую глину для строительства и очистки воды. Из этих документов также следует, что главный конструктор «Союза» и его супруга — резиденты Великобритании.

Помимо этого, в расследовании говорится, что в Польше у компании Окрояна есть филиал, которым управляет его брат Арутюн.

Соратники Навального также отметили, что жена Окрояна Алла Бабан и сын Андраник являются акционерами литейно-механического завода в Балашихе, в котором Мкртич входит в совет директоров предприятия. При этом сам завод, в отличие от семьи Окроян, находится под западными санкциями, поскольку производит металлы и детали для российской армии.

«Окроян — один из разжигателей этой войны. Завод „Союз“, зарубежные фирмы Окрояна и всей его семейки должны быть под санкциями, а их английская недвижимость должна быть арестована. Она заработана на крови», — заключили расследователи.

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Крылатые ракеты Х-22 предназначены для ударов по кораблям, однако российская армия регулярно использует их для иных целей. Так, 14 января 2023 года Россия нанесла массированный удар по Украине, в результате которого одна из ракет попала в девятиэтажный жилой дом. Считается, что это была ракета типа Х-22. По официальным данным, вследствие удара погибли не менее 46 человек, включая шесть детей. Ранения получили около 80 человек. В Минобороны РФ тогда заявили, что российские войска «поразили систему военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики».

В конце июня российская армия нанесла удар по торговому центру в Кременчуге, в результате которого погибли не менее 20 человек. Украинское министерство внутренних дел тогда сообщило, что удар был нанесен ракетами Х-22. В свою очередь Минобороны РФ заявило, что российские военные «нанесли удар высокоточными ракетами по ангарам с оружием и боеприпасами, поступившим от США и европейских стран».

Минобороны Великобритании в январе сообщало, что российские противокорабельные ракеты Х-22 крайне неточны против целей в условиях городской среды.

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