«Цель удара достигнута». Минобороны РФ — о массированном ударе по Украине, из-за которого в Днепре ракета попала в жилой дом
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Министерство обороны РФ в ходе ежедневного брифинга сообщило, что во время массированного удара по Украине 14 января российские войска поразили систему военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики.
«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Из-за массированного удара, по заявлениям украинской стороны, в шести областях Украины повреждены энергетические объекты. В Днепре ракета попала в жилой девятиэтажный дом, из-за чего погибли больше 20 человек, а свыше 70 человек получили ранения.
Как пишет «Агентство», 14 января Россия нанесла самый смертоносный удар по Украине с сентября 2022 года, когда из-за удара по гуманитарной колонне в Запорожской области погибли 32 человека.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.