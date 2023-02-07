«Запад встанет на колени». Кадыров заявил, что противостояние России и Европы из-за войны в Украине завершится «как обычно»

Война в Украине завершится до конца 2023 года, а «Запад встанет на колени», заявил Рамзан Кадыров в интервью министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву.

До конца года « » закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет.

Такой прогноз, сообщает РИА Новости, глава Чечни сделал, отвечая на вопрос о возобновлении авиасообщения с европейскими странами, прерванного после начала российского вторжения.

Полномашстабное российское вторжение в Украину началось 24 февраля 2022 года и продолжается триста сорок девять дней. За это время глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно комментировал ход боевых действий. Так, Кадыров 21 апреля заявлял, что металлургический завод «Азовсталь» будет взят «до обеда или после обеда», бои продолжались до середины мая. До этого он говорил, что российские войска «зашли бы в Киев и навели бы [там] порядок», если бы руководство России не решило «кардинально сократить» военную активность на киевском и черниговском направлениях.

За время полномасштабной войны в Украине Кадырову было присвоено звание генерал-лейтенанта, а позднее он заявлял, что стал генерал-полковником. Помимо этого, Кадырову было присвоено звание Героя самопровозглашенной ЛНР, а также орден Александра Невского за «решение задач, имеющих государственное значение».

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Что еще говорил Кадыров

Кадыров и Пригожин регулярно (и подозрительно синхронно) критикуют российскую армию. Чего они добиваются? Мы попытались это выяснить