Кадыров заявил, что стал генерал-полковником

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Рамзан Кадыров заявил, что Владимир Путин присвоил ему звание генерал-полковника. Об этом глава Чечни написал в своем телеграм-канале.

Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня. Я безмерно благодарен нашему Верховному Главнокомандующему за высокую оценку моих заслуг! Это для меня большая честь. Я даю слово, что оправдаю оказанное доверие авансом.

Официально указ под номером 709 не опубликован. 5 октября Рамзану Кадырову исполнилось 46 лет.

Звание генерала-полковника является третьим по старшинству в Вооруженных силах РФ, после маршала и генерала армии. Предыдущее звание генерал-лейтенанта Кадырову присвоили вскоре после начала войны, в конце марта 2022 года.