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Глава Чечни Рамзан Кадыров получил погоны генерал-лейтенанта. Видео с церемонии вручения опубликовало РИА Новости.

О том, что Кадырову присвоено новое звание, еще 28 марта сообщал спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Соответствующий указ президента Владимира Путина пока не публиковался.

Звание генерал-майора, которое в системе званий идет перед генерал-лейтенантом, Кадыров получил летом 2020 года.

С начала войны в Украине Кадыров активно высказывается в соцсетях в поддержку боевых действий. Как сообщал ЧГТРК «Грозный», в середине марта Кадыров лично приезжал в Украину.

45-летний Кадыров также является Героем России, обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, ордена Мужества, ордена Почета и других наград.

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