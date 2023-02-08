The Bell: в России впервые с начала войны предложили увеличить налоги для бизнеса

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил увеличить в 2023 году 20%-ный налог на прибыль российских компаний на 0,5 процентных пункта, сообщает The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения. Так РСПП ответил на предложение правительства РФ выделить в федеральный бюджет около 200-250 миллиардов рублей.

По данным издания, в декабре Минфин и Федеральная налоговая служба предложили бизнесу «задним числом» доплатить налог на прибыль за 2022 год с положительной курсовой разницы. По расчетам РСПП, вся экономика в таком случае вынуждена будет в этом году доплатить 1,8 триллиона рублей налога на прибыль, из которых почти 270 миллиардов рублей пойдут в федеральный бюджет.

Как отмечает издание, правительство выступило с таким предложением, поскольку на фоне падения курса рубля, вызванного российским вторжением в Украину, власти страны разрешили компаниям с 2022 по 2024 год не учитывать при уплате налога на прибыль положительную курсовую разницу до того, как они не погасят кредит в валюте или закроют валютный депозит.

После того, как курс рубля стал укрепляться, региональные бюджеты потеряли серьезную статью дохода, поступающего от крупных экспортеров, пишет The Bell. Как говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, по мере укрепления курса российские компании начали требовать от властей возвращения «переплаченных доходов».

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