Федеральный бюджет России в январе 2023 года исполнили с дефицитом 1,776 триллиона рублей, что в 14 раз превышает его объем в январе 2022 года, пишет «Интерфакс», ссылаясь на предварительные данные министерства финансов РФ. Для сравнения, в прошлом январе бюджет исполнили с профицитом 125 миллиардов рублей.

Как отмечает РБК, дефицит бюджета в январе стал рекордным для этого месяца. Дефицит составил 60% от планов на 2023 год — закон о бюджете на весь 2023 год предусматривает дефицит на сумму 2,93 триллиона рублей.

Согласно данным Минфина РФ, доходы в годовом выражении сократились на 35%, до 1,36 триллиона рублей, а расходы увеличились на 59%, до 3,12 триллиона рублей.

Нефтегазовые доходы в январе упали на 46%, что, по данным Минфина, связано в первую очередь со снижением цен на нефть и сокращением экспорта газа. Ненефтегазовые доходы сократились на 28%, в основном за счет уменьшения поступлений от НДС и налога на прибыль.

Министерство финансов России продало из Фонда национального благосостояния небольшую часть золота — 3633 килограмма золота в обезличенной форме — чтобы покрыть дефицит бюджета. С этой же целью Минфин продал 2,3 миллиарда юаней. Доход от сделок с золотом и юанем составил 38,5 миллиарда рублей.

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