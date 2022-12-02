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Команда обнаружила, что в социальной сети TikTok опубликованы сотни видеозаписей, которые одобряют и рекламируют , несмотря на то, что платформа запрещает распространять материалы, подстрекающие к насилию и содержащие угрозы, нападки и оскорбления людей по национальному признаку.

В частности, аналитики обнаружили 160 видеозаписей, которые демонстрируют или одобряют акты насилия, совершенные бойцами ЧВК, включая 14 роликов с кадрами убийства бывшего наемника . Десять из них TikTok удалил, еще четыре остаются доступны. Самый популярный набрал не менее 900 тысяч просмотров. Кроме того, в соцсети нашли еще 15 музыкальных видеозаписей, на которых показаны фотографии Нужина перед смертью и кувалда — предполагаемое орудие его убийства. Один из таких роликов набрал более 380 тысяч просмотров.

Всего видеозаписи с хештэгами, связанными с ЧВК Вагнера, посмотрели более миллиарда раз. При этом поисковая система TikTok на английском и русском языках при упоминании ЧВК Вагнера предлагает пользователям запросы, содержащие слова «кувалда» и «казнь».

Аналитики также обнаружили, что в TikTok выложены еще 130 роликов, содержащих кадры другого , совершенного бойцами ЧВК в Сирии в 2017 году. NewsGuard утверждает, что кадры из этого видео стали символом безжалостности бойцов ЧВК Вагнера и превратились в мем — в социальной сети аналитики нашли более 30 человек, в аккаунтах которых опубликованы фотографии убийцы, а также видеозаписи, на которых люди пытались подражать ему.

NewsGuard также обнаружила более 500 видеозаписей, не только оправдывающих российское вторжение, но и призывающих убивать украинцев, а также поддерживающих ЧВК Вагнера. Согласно отчету, не менее пяти аккаунтов, распространявших подобные видео, давали ссылки на телеграм-каналы или страницы во «ВКонтакте», где регулярно публиковались материалы, связанные с набором в ЧВК.

Аналитики обратили внимание, что в TikTok ежедневно появляются десятки новых видеозаписей о ЧВК Вагнера, причем некоторые из этих роликов, по мнению NewsGuard, сделаны профессионалами.

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Фото на обложке: скриншот с сайта tiktok.com