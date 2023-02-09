Иран усовершенствовал дроны-камикадзе, которыми Россия атакует объекты энергетики Украины

Иран, вероятно, модифицировал свои боевые дроны, которые страна поставляет России, так, чтобы они могли нанести максимальный ущерб объектам инфраструктуры на территории Украины. Об этом пишет CNN со ссылкой на доклад британских аналитиков Conflict Armament Research ( ).

В CAR исследовали неразорвавшуюся боеголовку иранского беспилотника Shahed-131, найденную в районе Одессы в октябре 2022 года. Аналитики пришли к выводу, что производитель «поспешно модифицировал» боевую часть дрона: в нее добавили мелкие металлические осколки, которые при взрыве разлетаются на большое расстояние.

Кроме того, боеголовку Shahed-131 оснастили 18 небольшими дополнительными зарядами, которые способны усиливать взрыв и пробивать броню.

Как отмечает CNN, добавление этих элементов существенно увеличивает способность боеголовки поражать электростанции, линии электропередачи и трансформаторы, а также значительно усложняет ремонт после удара.

Один из аналитиков CAR Дэмиен Сплиттерс, изучавший найденную боеголовку, считает, что цель модификации — увеличить радиус поражения и сделать дрон еще более разрушительным.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Российские военные активно используют дроны-камикадзе иранского производства Shahed-131/136 (в России их переименовали в «Герань-1» и «Герань-2») для ударов по военным и энергетическим объектам Украины.

Украинские чиновники и западные СМИ неоднократно сообщали, что Россия планирует наладить производство иранских беспилотников на своей территории. По данным The Washington Post, российские и иранские чиновники договорились об этом в начале ноября 2022 года.

В свою очередь The Wall Street Journal писала, что Москва и Тегеран разрабатывают усовершенствованную модель дрона-камикадзе Shahed-136, которая сможет летать дальше и быстрее.

Какие дроны используют Россия и Украина

Российско-украинскую войну уже можно назвать войной дронов. Но совсем не тех, о которых все думали поначалу Рассказываем о главных беспилотниках, которые используют противники, — и показываем их

Какие дроны используют Россия и Украина

Российско-украинскую войну уже можно назвать войной дронов. Но совсем не тех, о которых все думали поначалу Рассказываем о главных беспилотниках, которые используют противники, — и показываем их